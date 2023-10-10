إيسايلا يضمد جراح عجمان في التوقف



رضا سليم (دبي)

يبدأ فريق عجمان مرحلة إعداد جديدة مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا خلال فترة توقف الدوري، حيث يعكف المدرب على معالجة جميع السلبيات التي تعرض لها الفريق وكانت سبباً في الهزائم في 3 مباريات، كما سيقوم المدرب بتضميد جراح الفريق وتقييم أداء اللاعبين في الجولات الخمس والوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق، وعمل استراتيجية وشكل جديد للبرتقالي قبل أن يعود مجدداً لمباريات الدوري بمواجهة البطائح في الجولة السادسة 27 أكتوبر الجاري.

كان المدرب قد تولى المهمة بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي قبل مباراة الوصل بعدة أيام ونجح في عودة الفريق إلى مستواه السابق وتقدم على الإمبراطور بملعبه ونجح الأخير في إدراك التعادل، وخرجت جماهير البرتقالي راضية عن الأداء، وإن كانت تبحث عن الفوز الأول الغائب بعد 5 جولات، وهو ما يخطط له إيسايلا خلال توقف الدوري والذي يمثل فرصة ذهبية لتجهيز الفريق من جديد.

وأرجأ إيسايلا فكرة اللعب أية مباراة ودية خلال هذه الفترة والاكتفاء بالتدريبات اليومية بعدما حصل الفريق على راحة لمدة يومين عقب مباراة الوصل.

وجمع عجمان نقطتين فقط في 5 جولات من التعادل أمام الإمارات والوصل فيما خسر في 3 مباريات، وهو ما حدث للفريق في موسم 2012-2013، بعصر الاحتراف حيث حصل على نقطتين فقط من تعادلين وهو ما تكرر في موسم 2014-2015 وهو الموسم الذي هبط فيه الفريق للدرجة الأولى واستمر لمدة موسمين قبل أن يعود مجدداً لدوري المحترفين، وأيضاً في موسم 2020-2021، حيث سجل نقطتين ونجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري، وكان الموسم الأسوأ له 2009-2010، حيث لم يجمع أية نقاط في أول 5 جولات، وهبط في نهاية الموسم.

وسجل البرتقالي 3 نقاط في أول 5 جولات لمواسم 2011-2012 و2017-2018، و4 نقاط من فوز وتعادل في أول 5 مباريات بموسم 2013-2014، في حين أن أفضل نتائجه كانت في 4 مواسم حيث حقق 6 نقاط من فوزين في موسم 2018-2019، و7 نقاط في موسم 2008-2009 في بداية عصر الاحتراف، و7 نقاط في موسم 2022-2023، فيما كانت أفضل نتائجه في موسم 2021-2022 حيث سجل 8 نقاط من فوزين وتعادلين.