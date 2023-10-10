«الزعيم» يبسط سيطرته على صدارة «دوري تحت 21»



معتصم عبدالله (دبي)

انفرد العين بصدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوزه أمام ضيفه النصر 2-0 على استاد خليفة بن زايد، في ختام «الجولة الخامسة» التي شهدت تعثر شباب الأهلي «حامل اللقب» بالتعادل أمام الجزيرة على ملعب الأخير 2-2، فيما تقدم الوصل لمركز الوصافة بتفوقه على مضيفه عجمان 1-0، وفي بقية المباريات فاز الوحدة على بني ياس 3-1، والبطائح أمام مضيفه خورفكان 1-0، وتفوق الشارقة أمام الإمارات 4-1، وفاز حتا على اتحاد كلباء 2-1.

وانتظر «شباب الزعيم» حتى الشوط الثاني لمباراة الفريق أمام ضيفه «العميد»، لينجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة عبادة الحمايدة من كرة رأسية في الدقيقة 69، قبل أن يضيف رايلوانو هاليرو الهدف الثاني في الدقيقة 94، ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب.

وصعد الوصل الى الوصافة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بتحقيقه الفوز الرابع في مشواره على حساب مضيفه عجمان بهدف المهاجم ناصر سالم في الدقيقة 15.

في المقابل تعثر شباب الأهلي بالتعادل الثاني على التوالي في مشواره أمام ضيفه الجزيرة 2-2، بعد الأول أمام الوحدة في الجولة الماضية، وتقدم «فخر أبوظبي» مرتين في المواجهة أمام «الفرسان» بهدفي ريتشارد أوكونور التسجيل في الدقيقة 7، و«البديل» عبدالله الجنيبي 80، فيما سجل هدفي شباب الأهلي خليفة خميس 52، محمد جمعة 96، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 11 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، مقابل 9 نقاط لـ «فخر أبوظبي» الخامس، وشهدت المباراة طرد ريتشارد أوكونور لاعب الجزيرة بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 71.

وحول الوحدة صاحب المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، تأخره أمام ضيفه بني ياس «الحادي عشر» برصيد 3 نقاط، بهدف سيل سوزا في الدقيقة 15، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف خالد الجابري في الدقيقة 33، حميد المهري «بني ياس» هدف عكسي 84، عوض الكثيري 95، وشهدت المباراة طرد سيف المنهالي لاعب وسط بني ياس في الدقيقة 68.

وتتوقف منافسة الدوري لنحو أسبوعين بالتزامن مع «أيام الفيفا» وتجمعات المنتخبات الوطنية، في انتظار استئناف المشوار بمباريات «الجولة السادسة»، والمقررة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، حيث تشهد الجولة المقبلة مواجهات الوصل وحتا، عجمان والبطائح، النصر وشباب الأهلي، اتحاد كلباء والوحدة، الإمارات والعين، بني ياس والشارقة، الجزيرة وخورفكان.

نتائج مباريات الجولة الخامسة

الوحدة – بني ياس، 3- 1

حتا – اتحاد كلباء، 2- 1

خورفكان – البطائح، 0- 1

عجمان – الوصل، 0- 1

شباب الأهلي – الجزيرة، 2-2

الشارقة – الإمارات، 4- 1

العين – النصر، 2- 0

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ترتيب فرق الصدارة

العين، 13 نقطة

الوصل، 12

شباب الأهلي، 11

الوحدة، 10