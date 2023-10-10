شارة صدارة الأولى «خضراء» بالعلامة الكاملة للعروبة

معتصم عبدالله (دبي)

تخطت أهداف «دوري الدرجة الأولى»، حاجز المائة هدف، لتصل إلى 115 هدفاً بنهاية «الجولة الخامسة»، التي شهدت انتصارات لافتة «خارج القواعد» في 5 مباريات، شملت فوز العروبة «المتصدر» على مضيفه الرمس 3-2، «والظفرة الوصيف» على حساب مسافي 4-2، والحمرية أمام العربي على الأخير 2-1، وجلف إف سي أمام مصفوت 3-0، وجلف يونايتد على مضيفه الفجيرة 1-0.

وفاز في بقية مباريات الجولة دبا الحصن على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، والذيد على ملعبه أمام يونايتد 3-2، فيما انتهت مواجهة دبا والتعاون بالتعادل من دون أهداف.

وحافظ العروبة على شارته «الخضراء» في صدارة «دوري الأولى»، بالفوز الخامس على التوالي بعدما حول تأخره أمام مضيفه الرمس بهدف إلى فوز مثير 3-2، وسجل ثلاثية العروبة محمد ديوب «ثنائية» في الدقيقتين 45 و68، والبديل الحساني تامبورا في الدقيقة 79، فيما سجل هدفي «أصحاب الأرض» لوكاس سيلفا في الدقية 10، وجواو سانتوس 56.

واستحق العروبة الاستمرار على مقعد الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، وتصدره قائمة الأقوى هجوماً برصيد 12 هدفاً، بالتساوي مع هجوم الظفرة «الوصيف»، والعائد بانتصار ثمين من ملعب مضيفه مسافي 4-2، وهو الفوز الأكبر في مشوار «فارس الظفرة» في الدوري، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في «المركز الثاني».

وفرض التعاون بقيادة مدربه الموطن بدر طبيب أفضليته في احتلال المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بتعادله من دون أهداف أمام مضيفه دبا، وهي المباراة الخامسة على التوالي التي ينجح فيها التعاون في الحفاظ على نظافة شباكه كأقوى خط دفاع في الدوري، بالتعادل السلبي في ثلاث مباريات أمام مسافي، مصفوت، ودبا، مقابل فوزين على الفجيرة 1-0، والرمس 2-0.

بدوره اقتحم دبا الحصن، مربع الصدارة بفوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع التعاون الثالث، وبفارق نقطة أمام العربي «الخامس» بعد تعثر الأخير بالخسارة أمام الحمرية 1-2.

وشهدت الجولة احتفال ثلاثة أندية بالفوز الأول في الدوري، بعدما تفوق الذيد على ضيفه يونايتد 3-2، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز 15، فيما تغلب جلف إف سي على مضيفه مصفوت 3-0، وفاز جلف يونايتد على الفجيرة 1-0، وهي الخسارة التي أطاحت بمدرب الأخير محمد الحوسني، مقابل التعاقد مع الصربي زيلكو ماركوف المدرب السابق لنادي حتا في «دوري أدنوك للمحترفين».

وتتوقف منافسة دوري الأولى بنهاية الجولة الخامسة، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الستة عشر في التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الستة عشر وحتى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي للانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين في دور الـ16.



أفوبي «فارس» الهدافين



فرض الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم «فارس الظفرة»، اسمه على صدارة قائمة هدافي دوري الأولى برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع منافسه اديلتون جونيور لاعب العربي، ويخوض أفوبي صاحب الـ 30 عاماً موسمه الثاني في دوري الأولى بعد تتويجه مع حتا باللقب في الموسم الماضي 2022- 2023، حيث سجل 9 أهداف منذ التحاقه الفريق في «الميركاتو الشتوي».

ويملك أفوبي المولود في إنجلترا، والذي سبق له تمثيل منتخب الكونجو، سيرة ذاتية مميزة، حيث دشن مشواره في أكاديمية أرسنال وصولاً لأول عقد احترافي مع النادي في 2010، بالتزامن مع تتويجه مع المنتخب الإنجليزي ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً، كما سبق له اللعب لأندية مختلفة، من بينها ولفرهامبتون، بورنموث، وستوك سيتي.



أرقام

40 مباراة لُعبت حتى نهاية «الجولة الخامسة»

115 مجموع أهداف الدوري

15 نقطة منحت العروبة الصدارة بالعلامة الكاملة

3 أندية احتفلت بالفوز الأول في «الجولة الخامسة»

1 شهدت الجولة أول إقالة للمدربين في نادي الفجيرة

0 حافظ التعاون «الثالث» على نظافة شباكه في 5 مباريات



نتائج الجولة الخامسة

مسافي – الظفرة، 2- 4

الرمس – العروبة، 2- 3

الفجيرة – جلف يونايتد، 0- 1

مصفوت – جلف إف سي، 0- 3

دبا – التعاون، 0- 0

دبا الحصن – الجزيرة الحمراء، 2- 1

الذيد – يونايتد، 3- 2

العربي – الحمرية، 1- 2

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ترتيب فرق الصدارة

العروبة، 15 نقطة

الظفرة، 11

التعاون، 9

دبا الحصن، 9