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الرياضة

50 حكماً في دورة «الفيفا»

50 حكماً في دورة «الفيفا»
10 أكتوبر 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
انطلقت محاور الدورة التدريبية لحكام الفريق الأول، التي يُنظمها اتحاد الكرة بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 حكماً.
وشهد افتتاح الدورة، سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة.
يُقدم محاور الدورة التدريبية المحاضران الدوليان ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، وخورخي لاريوندا، ومن اتحاد الكرة، لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وعبدالواحد خاطر.
وتتضمن مجموعة من المحاضرات النظرية التي استعرضت بعض من الحالات التحكيمية التي شهدتها بطولة كأس العالم «قطر 2022»، وقدرة حكم المباراة على قراءة المباراة وتوقع اللعب، وأهمية التمركز في المكان الصحيح، الذي يسهل عملية تقدير الحالات واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لما نص عليه قانون اللعبة، إضافة لكيفية تطوير عملية التواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو لزيادة الوقت الفعلي للعب.
فيما تشتمل المحاضرات العملية على تنفيذ بعض الحالات التحكيمية على ملاعب اتحاد الكرة، وذلك من خلال مباريات مصغرة يتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة.

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