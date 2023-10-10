لورينسي ينطلق مع «النسور» بـ «الهدف 15»

علي معالي (دبي)

بدأ البرازيلي لورينسي يستعيد نغمة التهديف في صفوف فريقه الجديد خورفكان، من خلال الهدف الثاني الذي سجله في مشواره هذا الموسم في شباك فريقه السابق البطائح في الجولة الخامسة، ليصل لورينسي إلى الرقم (2) هذا الموسم من الأهداف في دوري أدنوك للمحترفين، وإلى الهدف رقم (15) في مشواره بملاعبنا بعد خوضه 31 مباراة.

وكانت النسبة الأكبر من أهدافه هذا اللاعب قد سجلها في صفوف نادي البطائح في الموسم الماضي بـ 13 هدفاً خلال 26 مباراة، وهي أعلى نسبة أهداف في مشواره الاحترافي، الذي انطلق خارج البرازيل في الدوري البرتغالي مع فريق جيل فيسنتي.

في الموسم الماضي، بدأ لورينسي مشواره التهديفي بالجولة الأولى في اتحاد كلباء في المباراة التي انتهت وقتها لـ«الراقي» 2-0، وهدف في الجولة الثالثة في شباك بني ياس والتي انتهت للبطائح 1-0، وهو نفس رصيده حتى الآن في الموسم الجديد مع خورفكان، حيث سجل هذا اللاعب هدفه الأول هذا الموسم في مرمى الوصل في مباراة الـ «ريمونتادا» بالجولة الرابعة، والهدف الثاني جاء في شباك فريقه السابق والرفقاء السابقين بنادي البطائح في الجولة الخامسة والأخيرة.

والملاحظ أنه في الموسم الماضي انطلق لورينسي في سباق هدافي «دورينا» مع بداية الجولة السادسة، حيث سجل هدفين وقتها في شباك الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز «الراقي» 2-1، فهل يبدأ هذا الهداف في انطلاقته مع الجولة السادسة عندما يلتقي فريق خورفكان مع الجزيرة في الجولة السادسة يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد صقر بن محمد القاسمي؟

وكانت العناية الإلهية قد أنقذت اللاعب من الموت، وهو بالمراحل السنية بفريق شابيكوينسي، عندما لم يسافر مع فريقه في الكارثة الكروية الشهيرة عام 2016، حين تحطمت الطائرة التي كان الفريق على متنها، حيث كان مقرراً مشاركته في أكبر مباراة في تاريخه، وهي نهائي بطولة كأس أميركا الجنوبية، ضد فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي، وشاءت الأقدار وقتها أن يتم استبعاد هذا الشاب الصغير من الرحلة نظراً لمشاركته وقتها مع فريق المراحل السنية، رغم أنه شارك في موسم 2016 مع الفريق الأول في 8 مباريات.

وحل لورينسي في الترتيب الخامس في الموسم الماضي بقائمة الهدافين بعد لابا كودجو «العين» 28 هدفاً، علي مبخوت «الجزيرة» 27 هدفاً، فابيو ليما «الوصل» 19 هدفاً، جواو بيدرو «الوحدة» 15 هدفاً، ولورينسي «البطائح» 13 هدفاً.