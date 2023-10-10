نجم الجولف الإنجليزي يحقق «الثنائية» مع والدته!

دبي (الاتحاد)

حقق الإنجليزي مات فيتزباتريك انتصاراً مزدوجاً في بطولة ألفريد دونهيل لينكس في الملعب القديم في سانت أندروز، باسكتلندا، بفوزه بلقب الفردي للمحترفين، وكسب لقب «الفرق» الذي يجمع بين اللاعبين المحترفين والهواة، وكان اللافت أنه حقق الفوز رفقة والدته سوزان، ليرفع اللاعب لقبه التاسع في مسيرته في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

أدت الأمطار إلى تأخير ختام البطولة، وهي التي تقام في الملعب القديم نظراً لأنه أقدم ملعب جولف في العالم ويعود عمره إلى 470 عاماً، ونجح مات فيتزباتريك في الحفاظ على تركيزه لينهي منافسات الفردي بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب الذي جعله يتقدم 49 خطوة إلى المركز 11 برصيد 1.629 نقطة في الترتيب العالمي للموسم الصادر امس لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ليتواجد مرة أخرى في البطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد للجولف في دبي التي سبق أن حقق لقبها مرتين في عامي 2016 و2020.

ومع احتساب نتيجة والدته كان مجموعهما 35 ضربة تحت المعدل، ليكسبا معاً لقب الفرق في البطولة.

واعترف فيتزباتريك أن الفوز إلى جانب والدته في منافسات الفرق، طغى على تفوقه على الصعيد الفردي للمحترفين، وقال: «الفوز في مكان خاص نظراً لأنه في سانت أندروز، حيث تواجدت رفقة والدتي في العديد من المناسبات، وشاركنا العام الماضي، لكننا لم نقدم أداءً جيداً مثل هذا العام، حيث لعبنا بشكل رائع، اللعب مع والدتي جعل الأسبوع مختلفاً وحاولت الاستمتاع به قدر المستطاع وهو ما حصل».

وعزز النيوزلندي ريان فوكس موقعه في المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، رافعاً رصيده إلى 2.755 نقطة، بعدما أنهى البطولة الأسكتلندية بالمركز الثاني برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي ماثيو ساوثجيت الذي تقدم بدوره 20 خطوة ليصبح بالمركز 33 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1.159 نقطة.

ويسود الترقب حالياً بين أبرز نجوم الجولف حول العالم في الوقت الحالي، مع محاولة كل منهم التواجد في قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى البطولة الختامية المقبلة في عقارات جميرا للجولف الشهر المقبل، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.