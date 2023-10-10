محمد عتيق: النصر أظهر «معدنه الحقيقي» أمام العين

معتصم عبدالله (دبي)

أشاع الفوز المستحق لفريق نادي النصر أمام ضيفه العين 1-0، في قمة ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، أجواء من الشعور بالراحة في أرجاء «البيت الأزرق»، كونه الفوز الثاني على التوالي للفريق في الدوري بعد البداية المتعثرة بالخسارة في أول ثلاث جولات على التوالي، أمام الجزيرة 1-3، بني ياس 2-4، الشارقة 0-1، قبل الفوز الأول على حتا 3-0 في الجولة الرابعة.

وأشاد محمد عتيق ثاني، مساعد أول رئيس شركة النصر لكرة القدم، بأداء «الأزرق» والنتيجة الإيجابية بالفوز على «الزعيم»، وقال في تصريحات أعقبت مواجهة القمة: «الأداء المميز للفريق والنتيجة الإيجابية أكبر رد على الفترة التي مضت في انطلاق موسم الفريق في الدوري».

وأضاف: «انتدابات النصر التي سبقت انطلاق الموسم الحالي 2023-2024، هي الأفضل على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين، بجانب التعاقد مع جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الصربي جوران، واحتجنا فقط إلى مزيد من التكاتف لعبور الظرف الصعب الذي لازم الفريق في الانطلاقة».

وتابع: «نجح النصر في إظهار وجهه الحقيقي في مباراة صعبة وأمام فريق قوي بحجم العين ظل منافساً دائماً على الألقاب في المواسم الأخيرة، وأعتقد أن أداء فريقنا كان في أعلى مستوى، الأمر الذي أهله لتحقيق فوز مستحق»، لافتاً إلى أن «العميد» يملك الأفضل.

وحول ضغوط النتائج السلبية على مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، قال محمد عتيق ثاني: «عدم رضا الجمهور عن نتائج الفريق أمر طبيعي، خاصة أن الفريق لم يحالفه التوفيق في أول ثلاث جولات، رغم تواجد أسماء جيدة في التشكيلة، علاوة على التحضيرات الجيدة أيضاً والتي سبقت انطلاق الموسم، وهذا الأمر قد يحدث لأي فريق محلياً أو عالمياً، ولكن المهم أن يظهر معدن الفريق الحقيقي في الوقت المناسب، وهو ما أثبته النصر الذي سيكون رقماً صعباً في الدوري».

وثمن مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر، الدور المهم لأنصار «العميد»، وأضاف: «جمهور الأزرق ظل دائماً خلف فريقه في أصعب الأوقات، ومن حقهم انتقاد النتائج السلبية نظراً للجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، ولدينا الثقة في أن الفريق يملك الأفضل».

وتعليقاً على بعض مطالبات الجمهور بتغيير الجهاز الفني، خلال وقت سابق، أوضح: «الحديث عن التغيير أمر طبيعي في ظل النتائج السلبية، وهو يشمل الجهاز الفني وحتى الإدارة، ونركز دائماً في مجلس الإدارة على العمل بصمت، وأعتقد أن النتائج الإيجابية الأخيرة تساعدنا في إكمال الجهود المبذولة منذ بداية الموسم نحو تحقيق أفضل النتائج».

ويتأهب «الأزرق» لمواجهة ثانية أمام ضيفه العين مساء الخميس 19 أكتوبر الجاري على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان «الأزرق» حسم تأهله للدور الثاني بتخطي عقبة منافسه عجمان في الدور الأول بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب بملعب «البرتقالي»، والفوز 4-1 في مواجهة الإياب.