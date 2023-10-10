رونالدو يرفض الاعتزال قبل المونديال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ينوي الاستمرار في الملاعب حتى بطولة كأس العالم المقبلة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يعني تجاوزه 41 عاماً من عمره.

وقال رونالدو للمقربين منه إنه سيكون سعيداً لو استمرت المنافسة بينه وبين الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، حتى هذه البطولة الكروية الكبرى.

وكشفت إذاعة «لاكادينا كوبي» النقاب عن أن رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، أبلغ مسؤولي ناديه السعودي بأنه يأمل في تمديد عقده إلى 2027، حتى يمكنه المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت الإذاعة إن رونالدو الذي يكمل 39 عاماً في فبراير المقبل، يعلم تمام العلم أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي «يعلق فيه حذاءه»، حتى وإن كان يحتفظ بأفضل فورمة له.

وأشارت الإذاعة إلى أن رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وصاحب أكبرعدد من المباريات الدولية على مستوى العالم، أبلغ ناديه ومنتخب بلاده بأهدافه وطموحاته في المدى الطويل، حتى لا يتصور أحد إن موعد اعتزاله قريب.

والمثير للدهشة أن رونالدو هداف دوري الأبطال تاريخياً برصيد 141 هدفاً، صرح من قبل بأن مسيرته الكروية الدولية قد تنتهي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024» بألمانيا، ولكن يبدو أنه غيُر رأيه.

واختتمت الإذاعة تقريرها بقولها إن رونالدو، الذي لعب 201 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل خلالها 123هدفاً، ما زالت «شهيته» مفتوحة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية، ولهذا كان حريصاً على ألا يخفي طموحه في اللعب بمونديال 2026.