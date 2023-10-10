«أبوظبي إكستريم» تجمع النخبة في «نزالات حماسية»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن إطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري بمبادلة أرينا، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP). وتجمع الفعالية بين القوة التي يتميز بها ممارسو الفنون القتالية المختلطة، والجوانب الاستراتيجية والفنية للاعبيّ الجو جيتسو.

وتحمل بطولة أبوظبي إكستريم أجواء تنافسية غير مسبوقة لعشاق الرياضات القتالية، حيث تتضمن فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين، بحضور أبرز المنافسين من عالمي الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة. ويتألف كل نزال من خمس جولات تمتد كل منها لثلاث دقائق. وتتنقل البطولة بعدها بين عدد من المدن الرئيسية في مختلف أنحاء العالم على مدار عامين، ويتم في الختام تتويج الأبطال الذي يحصدون أعلى عدد من النقاط خلال الموسم.

وتجمع الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة مواجهة قوية بين نيمان جراسي، اللاعب الشهير من بطولات بيلاتور، وهندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي. ويدخل جراسي المنافسة حاملاً إرث عمه، المقاتل الأسطوري رينزو جراسي، في حين يقابله هندرسون معتمداً على مهاراته القتالية المتنوعة وخبرته في المصارعة لتحقيق الانتصار، ولا سيما باستخدام حركة الخنق التي يشتهر بها.

وفي الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة يواجه إيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، خصمه القديم جوستافو باتيستا من فريق أتوس للجو جيتسو في الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة. ويدخل باهينسي النزال مستنداً إلى سجل انتصاراته السابقة على باتيستا، لكن الأخير يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعديل الموازين والانتصار على غريمه.

ويجمع النزال الحماسي المرتقب للنزالات المشتركة من دون بدلة بين مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة فيناتور إف سي والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة يو إف سي، وطارق سليمان المشهور بإتقان حركات الإخضاع.

وتجمع بطولة أبوظبي إكستريم نخبة من ألمع الأبطال، بمن فيهم تايان بورفيريو ولويزا مونتيرو وفيليب أندرو وغيرهم. وتوفر الأدوار التمهيدية أجواء حماسية مع مجموعة من المواجهات القوية، حيث يلتقي عبد الكريم السلوادي مع إسلام رضا، ومارسين هيلد مع جورام كوتاتيلادزه، بالإضافة إلى العديد من النزالات المرتقبة. كما تشهد البطولة مشاركة زايد الكثيري بطل الجو جيتسو الإماراتي الذي يحمل الحزام الأسود والحائز على ذهبية النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث يواجه البرازيلي ثاليسون سواريز في نزال سوبر فايت بالبدلة. وتنطلق بطولة أبوظبي إكستريم مع نزالات البدلة للسيدات بمشاركة من أبرز بطلات اللعبة، مثل لويزا مونتيرو ونتالي ريبيرو وسارة جالفاو وفيتوريا جابرييلا.

أجواء حماسية

تقدم بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1) تجربة مميزة للمشجعين، وتوفر لهم فرصة لقاء أبطالهم المفضلين ومشاهدة تدريباتهم وسماع تجاربهم الخاصة خلال مؤتمر صحفي، اعتباراً من الثلاثاء المقبل كما تتضمن الفعالية الاستثنائية تخصيص منطقة للمشجعين يومي 19 و20 أكتوبر، حيث يمكنهم الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية والمنافسات الشيقة وتجارب تناول المأكولات والمشروبات المميزة.