بـ 10 يورو تعرف على ملعب بطل الدوري الأوروبي



مدريد (الاتحاد)

كشف نادي إشبيلية عن النجاح الكبير الذي حققته «جولة الاستاد»، وهو اسم التجربة الترفيهية التي يمكن من خلالها الاطلاع على الأجزاء الأكثر رمزية في ملعب رامون سانشيز-بيزخوان، التي تواصل تسجيل أعداد أكبر وأكبر من الزوار حتى وصل إلى 50 ألف زائر الموسم الماضي.

يتزايد عدد زوار «جولة الاستاد» بشكل تدريجي منذ عودة الحياة الطبيعية بعد وباء فيروس كورونا وكان عدد الزوار 27,200 في موسم 22/2021، قبل أن يستقبل نادي إشبيلية في الموسم التالي أكثر من 50000 شخص، من السياح إلى المشجعين المحليين، الذين قاموا بجولة في الأجزاء الأكثر شهرة في ملعب رامون سانشيز-بيزخوان، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 43.1٪، متجاوزاً التوقعات ومحققاً رقماً قياسياً. حتى قبل تفشي الجائحة، كان الرقم الأكبر هو 34 ألف قاموا بزيارة الملعب الواقع في منطقة نيرفيون. علاوة على ذلك، وفقاً للبلانكيروخوس، ارتفع عدد الزوار في شهري يوليو وأغسطس أيضاً بنسبة 58٪ مقارنة بالعام السابق، مع ما يقرب من 400 زائر يومياً.

وتشير البيانات الأولية إلى زيادة أخرى في موسم 24/2023، ومما لا شك فيه أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في نهاية شهر مايو ساعد في هذا التطور، مما جعل ملعب نادي إشبيلية أحد الملاعب الأكثر شهرة والأكثر زيارة في كرة القدم الحديثة.

حرصاً على الترويج لزيارات «جولة الاستاد»، أبرم نادي إشبيلية اتفاقيات مهمة مع الوكالات السياحية وشركات بيع التذاكر، بينما قام النادي بنفسه أيضاً بتنفيذ حملات إعلانية تستهدف السياح. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن النادي أبقى سعر التجربة دون تغيير خلال المواسم القليلة الماضية (10 يورو) وأنه يمكن زيارة الملعب من الخميس إلى الأحد، باستثناء أيام المباريات وأيام ما قبل المباريات. علاوة على ذلك، أعلن النادي عن سلسلة من التحسينات التي سيتم تنفيذها في عام 2024 وستزيد من جودة التجربة للزوار.

هدف النادي هو جعل ملعب رامون سانشيز-بيزخوان ملعباً يمكنه تحقيق إيرادات على مدار 365 يوماً في السنة، ليس فقط من خلال مباريات الليجا أو المسابقات الأخرى، التي يعتبرونها حيوية لمواصلة النمو.

يدركون في نادي إشبيلية أن هناك فجوة مهمة في السوق لجذب السياح، الذي يهتمون بشكل متزايد بكرة القدم، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شرع النادي في العمل مع وكالات السفر وشركات بيع التذاكر للترويج لـ «جولة الاستاد» وتسليط الضوء على تجربة الزوار. كما أشار خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، نائب رئيس نادي إشبيلية: "نحن لسنا متحفاً في حد ذاته، بل أكثر من ذلك. هذه جولة ترفيهية وتجربة، وقد ركزنا على السياحة التي تتدفق إلى مدينة إشبيلية. ربما يكون نادي إشبيلية هو أفضل سفير للمدينة، حيث إن النادي معروف في كل ركن من أركان العالم تقريباً، ويمكنه تقديم تجربة تتجاوز مجرد حضور مباراة كرة قدم. من خلال العمل مع منظمي الرحلات السياحية ووكالات السياحة، يمكننا الوصول إلى المجموعات التي تأتي وتزور رامون سانشيز بيزخوان تماماً كما يفعلون مع أي معلم آخر مثير للاهتمام في المدينة. في الواقع، بعض المنشورات المتخصصة تدرجها بالفعل توصيات الأماكن التي يجب زيارتها. لدينا أيضاً اتفاقيات تعاون مع شركات متخصصة في مبيعات التذاكر والحملات الإعلانية. يجب أن نأخذ في الاعتبار نجاحاتنا الرياضية، لكن الأرقام الممتازة لموسم 23/2022 تم تسجيلها حتى قبل فوزنا بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة.