«أوروبا بالعربي».. إنجلترا تفوز بـ«يورو» و«إنذار» يُهدد برشلونة!

عمرو عبيد (القاهرة)

نشرت أغلب الصحف الإنجليزية تصريحات نجمها المتوهج مع ريال مدريد، بيلينجهام، التي قال فيها إنه من المُنتظر أن يفوز «الأسود الثلاثة» بلقب «يورو» في الصيف المُقبل، بل عبّر عن رغبته وحلمه ببسط سيطرة المنتخب الإنجليزي على كرة القدم العالمية خلال الـ15 عاماً المُقبلة، وقال إن على الجيل الحالي إنهاء حالة الخصام بين «الأسود الثلاثة» والألقاب العالمية، وأشار إلى أن المدرب ساوثجيت أزال الكثير من الرهبة داخل نفوسهم، وعدم الخوف من القول بأنهم أبطال قادرون على الفوز!



ويبدو أن تداعيات أزمة رئيس الاتحاد الإسباني السابق، روبياليس، لا تزال مُستمرة، حيث أفردت «ماركا» غلافها لتصريحات اللاعبة هيرموسو، صاحبة الأزمة الشهيرة، قالت فيها إنها تعاني كثيراً مما مرّت به مؤخراً، وأنها لم تستحق أبداً خوض مثل هذه التجربة، وأشارت إلى أن صورتها تعرضت للتشويه من قبل كثيرين، رغم أنها لم تُدرك أبداً خطورة ما قام به روبياليس!

أما الصحف الكتالونية، فقد صبت اهتمامها على فريقها ولاعبيها خلال فترة التوقف الدولية، حيث حمل غلاف «سبورت» إنذاراً واضحاً للمدرب تشافي، في ظل إصابة كوندي بالتواء في الكاحل ومعاناة عضلات الساق اليُسرى لـ لامين يامال، وهو ما وصفته الصحيفة بـ«كابوس جديد» لبرشلونة في تلك الفترة الصعبة، بينما كتبت «موندو ديبورتيفو» عن «ثورة» فيرمين لوبيز التي نقلته من حالة الإحباط إلى التألق مع الفريق الأول، وصرّح بأنه مر بفترة صعبة جداً في «لا ماسيا» وكاد يفقد الأمل في اللعب مع الفئة الأولى في «البلوجرانا»، وقال إنه حصل على دعم وعلاج نفسي لتجاوز هذا الأمر، وأن جافي كان أحد أكبر الداعمين له.

وفي إيطاليا، يبدو التهديد كبيراً جداً بالنسبة لمدرب نابولي، رودي جارسيا، حيث قالت «كورييري ديللو سبورت» إنه يمر بمفترق طرق حالياً بعد نتائج «السماوي» الأخيرة، ووصفت «لاجازيتا» حالته بـ«المخيبة للأمل» وهو الشعور الذي يسيطر عليه وعشاق نابولي، في حين قالت «توتوسبورت» إن اجتماعاً قريباً بين رئيس النادي والمدرب قد يحسم الكثير من الأمور، خاصة مع تردد أسماء أخرى بديلة لجارسيا!