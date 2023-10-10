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الرياضة

أزارو.. «بركان» لا يخمد!

أزارو.. «بركان» لا يخمد!
10 أكتوبر 2023 16:09

سلطان آل علي (دبي)
مضت 5 جولات من مشوار دوري أدنوك للمحترفين، ويعيش نادي عجمان أحد أسوأ بداياته على الإطلاق بعد الخسارة في 3 مباريات والتعادل مرتين، بالإضافة إلى تغيير المدرب كايو زاناردي بعد 4 جولات فقط، وهي حالة استثنائية في البيت «البرتقالي»، ولكن في خضم كل هذه السلبيات، ما زال المهاجم وليد أزارو نجماً متألقاً وبركاناً لا تخمد نيران تميزه.
ويتصدر وليد أزارو قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين بـ4 أهداف متساوياً مع كايو الشارقة، وهاريس الوصل، ولابا العين، ونياكاتي بني ياس. كما صنع أزارو هدفاً إضافياً. ليبلغ مجموع مساهماته إلى 5 أهداف في 4 مباريات فقط وهو ثالث أكثر اللاعبين في دورينا مساهمةً وبفارق مساهمة واحدة عن هاريس الوصل وبوزويلو الجزيرة، حيث يسجل أزارو هدفاً كل 89 دقيقة فقط مع عجمان.
وقد افتتح أول «هاتريك» في «دورينا» على حساب اتحاد كلباء في الجولة الرابعة رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-5، وتمثّل مساهمات أزارو 63% من إجمالي أهداف عجمان الثمانية، وبالنسبة للنقاط، فإنّ مساهمات أزارو ساهمت في تحقيق 100% من نقاط عجمان بشكل مباشر هذا الموسم.
ووصل مجموع أهداف وليد أزارو في الدوري منذ انضمامه في الموسم الماضي إلى 16 هدفاً، إضافة إلى 6 صناعات، ليسهم في 22 هدفاً مع عجمان خلال 30 مباراة، وهو ما يمثل 45% من مجمل أهداف «البركان»، الذي بلغ 49 هدفاً منذ الموسم الماضي.
ويعد أزارو رابع هدافي «دورينا» منذ انضمامه، حيث لا يتفوق عليه سوى لابا كودجو (32 هدفاً) وعلي مبخوت (30 هدفاً) وفابيو ليما (21 هدفاً).

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