«يورو 2028» في بريطانيا وأيرلندا

نيون (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» اليوم أن بريطانيا وأيرلندا ستستضيفان بطولة أوروبا 2028 بينما ستستضيف إيطاليا وتركيا نسخة 2032 من البطولة.

وبعد قبول عرض مشترك من إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أوروبا 2032 الأسبوع الماضي وانسحاب تركيا من المنافسة على استضافة نسخة 2028، حدد «اليويفا» بالفعل الدول المضيفة للبطولتين.

وترك انسحاب تركيا من استضافة نسخة 2028 إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا واسكتلندا وويلز كعرض مشترك وحيد لتلك البطولة.

وكانت عروض البطولتين لا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من اللجنة التنفيذية لليويفا التي انعقدت اليوم.

وقالت ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي للعبة: «لم يكن هناك أي إجراء شكلي حتى اللحظة الأخيرة، لم نتعامل مع الأمر كأمر مسلم به».

وأضافت هيويت أن الجهود المبذولة لتنظيم البطولة وحدت الاتحادات الخمسة.

وقالت: «هناك الكثير من الأشياء التي تعتقد أنها قد تؤدي إلى الانقسام لكنها في الواقع وحدت بالفعل. أعتقد أن هذا سيكون شيئا نشعر جميعاً بالفخر به».

وستكون بطولة 2028 أكبر حدث رياضي تنظمه بريطانيا وأيرلندا بشكل مشترك على الإطلاق، وستقام في عشرة ملاعب بينها استاد ويمبلي في لندن والاستاد الوطني لويلز في كارديف وهامبدن بارك في جلاسجو واستاد أفيفا في دبلن.

وقالت هويت إنه لا يزال غير واضح كيف سيتم توزيع المباريات بين الدول الخمس المضيفة، ومن المتوقع أن يستضيف استاد ويمبلي، الذي يسع إلى 90 ألف متفرج، المباراة النهائية وربما قبل النهائي، واستضاف الملعب ذاته مباريات قبل النهائي في بطولة 2020.

وبسبب استضافة خمس دول مختلفة للبطولة، سيحجز «اليويفا» مقعدين «للأمان» للمنتخبات المضيفة التي لن تتأهل من خلال التصفيات.

وفي حال فشل أكثر من منتخبين من الدول المضيفة في التأهل، فإن المنتخبين اللذين يتمتعان بأفضل سجل في التصفيات سيتأهلان للنهائيات، وهذا يعني أن بعض الدول المضيفة لن تشارك في البطولة.