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الرياضة

الريسي: إنجاز «حواجز الآسياد» يحفزنا لـ «الأولمبياد»

الريسي: إنجاز «حواجز الآسياد» يحفزنا لـ «الأولمبياد»
10 أكتوبر 2023 17:13


أبوظبي (وام)
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في خططها واستراتيجياتها التطويرية، لتمكين فرسان الإمارات بالقدرات والمهارات التنافسية، وتحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية.
وأضاف: تميز منتخب قفز الحواجز وحصوله على 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين يمثل تتويجاً للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي كان له أثر واضح وملموس في الإنجازات النوعية لرياضة الفروسية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعزز طموحات فرسان الإمارات في المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وغيرها من الاستحقاقات التي تنتظر هذا المنتخب بعناصره الواعدة.
وقال الريسي: «فخورون بالإنجاز التاريخي للفرسان في الآسياد، بفضل الرعاية التي حظي بها المنتخب من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى منصات التتويج عالمياً، وحرص سموه على رعايته خلال فترة الاستعداد في معسكر ألمانيا، وعلى مدى السنوات السابقة».
وثمن دعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، لأبطال المنتخب، وتوفير المتطلبات التي كانت سبباً في تحقيق النتائج المميزة، والتأهل إلى أولمبياد باريس، وحصد 3 ميداليات في الألعاب الآسيوية. وأشار إلى استمرار البرامج التطويرية، والمبادرات النوعية في الاتحاد، بما يتماشى مع أهداف ومتطلبات المرحلة المقبلة، والعمل على استدامة التوجهات المستقبلية.

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منتخب قفز الحواجز
قفز الحواجز
دورة الألعاب الآسيوية
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