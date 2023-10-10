102 دولة في بطولات «أبوظبي العالمية للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد الدول المشاركة في بطولات اتحاد الجودو العالمية الثلاث الكبرى، إلى 102 دولة، وتستضيفها أبوظبي البطولة خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة.

وتجمع الفعاليات العالمية في أبوظبي بطولة الجائزة الكبرى للجودو الرئيسية «جراند سلام» التي تقام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي بمشاركة 74 دولة، حتى الآن، وبطولتي «الكاتا» في يومي 28 و29 أكتوبر الحالي بمشاركة 33 دولة و«المحاربين القدامى» التي تقام في الفترة من 31 أكتوبر الجاري، وحتى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 58 دولة، والتي تقام بصالة جامعة السوربون، حيث تشارك بعض الدول في البطولات الثلاثة وأخرى في بطولتين وواحدة، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات الأخرى.

أما بشأن معسكر منتخبنا في جورجيا، فقد تواصلت تدريباته بكامل قائمته التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والتي ضمت 13 لاعباً ولاعبة، هم اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في (وزن تحت 52 كجم)، واللاعبة باتسو ألتان (وزن تحت 57 كجم)، و11 لاعباً من مختلف الأوزان والتصنيف وهم: زايد النقبي وزن تحت 60 كجم، خالد خميس، ونارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، سعيد النقبي وعلي اليماحي، وعبدالكريم علي (وزن تحت 73 كجم) طلال شفيلي، خليفة الحوسني (وزن تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام في (وزن تحت 90 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، ويراس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب المدرب فيكتور والطاقم المساعد.