«رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 7 بطولات قارية ووطنية



أبوظبي (وام)

نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) 7 بطولات قارية، ووطنية، خلال الفترة الماضية بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، والبطولات هي: البطولة الوطنية في كوريا الجنوبية، والبطولة الوطنية في المكسيك، والبطولة القارية للأساتذة والهواة في أوروبا، والبطولة القارية للمحترفين في أوروبا، والبطولة القارية للناشئين في أوروبا، بالإضافة إلى بطولة الجائزة الكبرى بدون بدلة في تركيا، وبطولة إقليم الغرب المركزي بالبرازيل.

وكانت بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بتركيا لمدة 3 أيام، الأبرز حيث شهدت مشاركة 1300 لاعب ولاعبة، مثلوا 35 دولة، و71 أكاديمية. وتقام بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ضمن جهود الرابطة، لرفع مستوى رياضة الجو جيتسو عالمياً، وتعزيز الروح الرياضية والمنافسة بين الرياضيين في هذه اللعبة، وتبادل الخبرات والثقافات بين اللاعبين الإماراتيين، وغيرهم من جميع أنحاء العالم.

وفي مشاركته بالبطولة القارية للناشئين، التي أقيمت بأوروبا بمشاركة 68 أكاديمية، حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إنجازاً جديداً بالحصول على المركز الثاني. كما شهدت منافسات البطولة القارية للمحترفين، مشاركة إماراتية ناجحة، بحصول سلطان الحوسني على فضية وزن 69 كجم للحزام البني، ومثلها لزايد الكثيري في وزن 62 للحزام الأسود، بالإضافة لحصول الإماراتية ميثا شريم على برونزية وزن 55 كجم، للحزام البنفسجي، ومثلها لمروى الحوسني في وزن 70 كجم للحزام البنفسجي.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إن حصول لاعبي النادي على المركز الثاني في البطولة القارية يعكس مدى التطور الذي وصل إليه اللاعبون، وما ينتظرهم من مستقبل واعد في اللعبة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ليكون لاعبو الإمارات في صدارة البطولات.