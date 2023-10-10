بتوجيهات رئيس الدولة.. "مهرجان الظفرة" الأول لسباقات الهجن ينطلق 13 أكتوبر

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن من 13 الى 15 أكتوبر الحالي.

ويسلط المهرجان الذي يقام في ميدان سباقات الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، والسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

ويتضمن المهرجان إقامة 90 شوطا لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، و24 رمزا لكل فئة منها 8 رموز. ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين.

وتوجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة، من خلال تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقدم معاليه الشكر لراعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن سموه يولي هذا القطاع اهتماما وحرصا متواصلاً بهدف توفير كافة المتطلبات من أجل إقامة هذه الرياضة التراثية.

وأضاف " النسخة الأولى من مهرجان الظفرة تعد إنطلاقة جديدة لمزيد من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للإستمرار في تطوير هذه الرياضة، من خلال دعم شريحة الملاك الذين يشكلون فئة كبيرة من أبناء المجتمع، ويحافظون بدورهم على تراث الآباء والأجداد".