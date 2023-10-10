رياضة الإمارات تحرز 60 ميدالية في 45 عاماً

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار عن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي استضفتها مدينة هانجتشو بالصين من 23 سبتمبر الماضي إلى 8 أكتوبر الجاري، وشاركت فيها منتخباتنا بـ 140 رياضياً يمثلون 20 رياضة فردية، بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، وسط مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، ونجحت 5 ألعاب فقط في تحقيق 20 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، وهي الجو جيتسو والجودو والفروسية والدراجات والكاراتيه، فيما خرج 15 منتخباً خالي الوفاض، إلا أن المجموع العام للميداليات يؤكد أن دورة هانجتشو هي الأفضل في تاريخ مشاركات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية على مدار 45 عاماً.

وحققت رياضة الإمارات على مدار مشاركاتها بالدورة 60 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و21 فضية، و27 برونزية، بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978، وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الصين 2023 متفوقة على نسخة جاكرتا 2018، بفارق 7 ميداليات.

وتعود كلمة السر في هذه الإنجازات، إلى الجو جيتسو منجم الذهب الذي نجح في صدارة الدورة وحقق أبطال المنتخب 10 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، كما حافظ البطل فيصل الكتبي على إنجازه بالفوز بالميدالية الذهبية في «آسياد 2018»، وهو امتداد لما حققته اللعبة في أول مشاركة بها في «آسياد جاكرتا»، حيث حصد المنتخب 9 ميداليات، منها ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان.

وجاءت الإمارات في المركز السادس عشر في الترتيب العام للدورة، فيما حصدت الصين صدارة الترتيب العام محققة 383 ميدالية، منها 201 ذهبية.

وبعيداً عن أن هناك 15 منتخباً لم يحقق الإنجازات رغم الطموحات والتوقعات، إلا أن بصمة رياضة الإمارات كانت واضحة في الدورة، خاصة أن هناك ألعاباً حققت إنجازاً للمرة الأولى في تاريخها مثل الدراجات، بعدما حقق أحمد المنصوري الذي يقترب من التأهل للأولمبياد، الميدالية البرونزية وهي الأولى للدراجات في تاريخ الدورات الآسيوية، كما نجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى، عندما فاز عمر ماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بأول الذهب في الدورة، وحصدت حوراء العجمي لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه آخر ميدالية للبعثة في مسابقة الكوميتيه.

وظهر بريق منتخبنا الوطني لقفز الحواجز والمتأهل لأولمبياد باريس 2024، بعدما حقق 3 ميداليات ملونة، منها فضية عمر المرزوقي وبرونزية عبدالله المري وأيضاً برونزية الفرق.

ويبقى أن تبدأ الاتحادات التي لم تحقق إنجازات في الآسياد في إعادة حساباتها، وترتيب أوراقها من جديد، وهي الرماية، ، وألعاب القوى، والسباحة، والقوس والسهم، والتايكواندو، والمبارزة، والملاكمة، والسلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والجولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

سجل الأبطال في آسياد الصين 2023

الذهب

-فيصل الكتبي (الجو جيتسو)

-شما الكلباني (الجو جيتسو)

-أسماء الحوسني (الجو جيتسو)

-خالد الشحي (الجو جيتسو)

-عمر ماجدوميدومار (الجودو)

الفضة:

-خالد البلوشي (الجو جيتسو)

-بلقيس الهاشمي (الجو جيتسو)

-محمد السويدي الجو جيتسو)

-بشيرات خرودي (الجودو)

-عمر المرزوقي (فروسية)

البرونز:

أحمد المنصوري (دراجات)

-سعيد الكبيسي (الجو جيتسو)

-شمسة العامري (الجو جيتسو)

-مهدي العولقي (الجو جيتسو)

-حوراء العجمي (كاراتيه)

- نارمند بيان (الجودو)

-ظافر كوسوفو (الجودو)

-جريجوري أرام (الجودو)

-عبدالله المري (فروسية)

-قفز الحواجز (فروسية)

دورة الألعاب الآسيوية (1979-2023)

عدد الميداليات: 60

الذهب: 12 - الفضة: 21

البرونز: 27

1978 بانكوك

عدد الميداليات:0

1982 نيودلهي

عدد الميداليات: 0

1986 سيؤول

عدد الميداليات: 0

1990 بكين

عدد الميداليات: 0

1994 هيروشيما

عدد الميداليات: 4

الذهب: -

الفضة: 1

البرونز: 3

1998 بانكوك

عدد الميداليات: 1

الذهب: 0

الفضة: 0

البرونز: 1

2002 بوسان

عدد الميداليات: 3

الذهب: 0

الفضة: 2

البرونز: 1

2006 الدوحة

عدد الميداليات: 10

الذهب: 3

الفضة: 4

البرونز: 3

2010 جوانزهو

عدد الميداليات: 5

الذهب: 0

الفضة: 4

البرونز: 1

2014 أنشون

عدد الميداليات: 4

الذهب: 1

الفضة: 0

البرونز: 3

2018 جاكرتا

عدد الميداليات: 13

الذهب: 3

الفضة: 5

البرونز: 5

2023 هانجتشو

عدد الميداليات: 20

الذهب: 5

الفضة: 5

البرونز: 10