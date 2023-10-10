3 مباريات في انطلاقة النسخة 47 من دوري السلة

علي معالي (دبي)

تنطلق اليوم، النسخة رقم 47 من بطولة دوري رجال السلة، بـ 3 مباريات ويشارك في هذه النسخة 7 فرق هي، شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، البطائح، الوحدة، والظفرة، ويبدأ شباب الأهلي «حامل اللقب» مشواره بلقاء الظفرة، على صالة شباب الأهلي بالممزر، ويحل الوحدة ضيفاً على النصر في دبي، ويلتقي الوصل في زعبيل مع البطائح وذلك في السابعة والنصف مساء.

تقام المسابقة على عدة مراحل، الأولى تقام من دورين، ويتم تحديد ترتيب المرحلة الأولى من 1 إلى 7 وذلك باعتماد الأفضلية في استضافة مباريات على ملعب المتقدم في الترتيب، وكذلك اعتماد الأسبقية في نظام المواجهات الثنائية بين كل الفرق، لتحديد الأسبقية في مباريات (بيست أوف 3)، و(بيست أوف 5)، ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث للدور نصف النهائي (المرحلة الثانية).

وأعلنت الفرق كامل جاهزيتها لانطلاق المسابقة حيث خاضت الأندية، باستثناء الوحدة، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والمؤجلة من الموسم الماضي، وتُوج بها فريق شباب الأهلي، وكانت فرصة جيدة أمام الفرق الـ 6 للاطمئنان على لاعبيها فنياً وبدنياً.

وتحمل نسخة هذا الموسم الجديد من لاعبين أجانب ومدربين جدد، حيث تشهد مشاركة 12 لاعباً أجنبياً محترفاً، بواقع (2) بحسب اللائحة في كل فريق من الفرق الـ 7 المشاركين في انطلاقة بطولة الدوري، باستثناء لاعب محترف أجنبي واحد فقط في كل من الوحدة والظفرة، وهناك 3 لاعبين فقط تمت إعادة التسجيل لهم، أما بقية العناصر فهم من التسجيل الجديد.