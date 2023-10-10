15 دولة في بطولة «محاربي الإمارات»

أبوظبي (وام)

تنطلق الثلاثاء المقبل، منافسات النسخة الدولية الـ45 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 15 دولة، ويتنافسون في 12 نزالاً. وتتزامن المنافسات مع «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي يشهد إقامة بطولات «يو اف سي 294».وتشهد أبرز النزالات المواجهة بين بطلي الوزن الخفيف الروسي عمرو محمدوف والأوزبكي جاكونجير جماييف.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: إن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، ضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة، بعدما أصبحت البطولة ذات مكانة عالمية مرموقة، وأهمية ظهور الحدث بما يتناسب مع أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة.