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الرياضة

الإمارات ومصر في افتتاح مونديال الشاطئية 15 فبراير

الإمارات ومصر في افتتاح مونديال الشاطئية 15 فبراير
11 أكتوبر 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

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يواجه منتخبنا الوطني نظيره المصري في افتتاح النسخة الـ 12 من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، والتي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخباً، بعدما أعلنت لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جدول مباريات البطولة، والتي ستقام في حي التصميم. 
ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، ويسبق الافتتاح الرسمي إقامة مباراتين؛ الأولى بين المنتخبين الإيطالي والأميركي بالمجموعة الأولى، والثانية بين منتخبي الأرجنتين وتاهيتي بالمجموعة الثانية، فيما يلتقي إسبانيا مع إيران في المجموعة الثانية في ختام مباريات اليوم الأول. 
ويلتقي منتخب الإمارات في مباراتيه التاليتين بالمجموعة مع نظيريه الأميركي والإيطالي في 17 و19 فبراير على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في 22 فبراير، ونصف النهائي في 24 من نفس الشهر، ثم النهائي وحفل ختام البطولة يوم 25 فبراير.
وأكد هايمي يارزا مدير البطولات بالفيفا أن النسخة المرتقبة من المونديال في الإمارات تأتي ضمن رؤية الفيفا لتطوير كرة القدم الشاطئية وزيادة نسبة ممارسيها على مستوى العالم، وكل المؤشرات تؤكد أنها ستكون نسخة مميزة تسهم في تحقيق رؤية الفيفا بشأن جذب الاهتمام لهذه الرياضة التي تجمع بين كرة القدم والترفيه، بإقامة مبارياتها على الشاطئ.
وقال: «الجهود الرائعة التي يبذلها اتحاد الكرة، ومجلس دبي الرياضي، منحت الفيفا شعوراً بالرضا والقناعة بحسن اختيار الإمارات لاستضافة هذه النسخة، واختيار الفيفا لكل من الإمارات لنسخة 2024 وسيشل لنسخة 2025، يجسد رغبة الفيفا في اختيار أماكن لها بريقها وأهميتها والقدرة على تسليط الضوء على هذه اللعبة».

الإمارات
مصر
كرة القدم الشاطئية
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