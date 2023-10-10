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الرياضة

«الأبيض» يخوض «التجربة الكويتية» بتشكيلة جديدة

«الأبيض» يخوض «التجربة الكويتية» بتشكيلة جديدة
11 أكتوبر 2023 01:52

معتز الشامي (دبي)

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يؤدي منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكويتي غداً الخميس ضمن المعسكر التحضيري، الذي دخله «الأبيض» في دبي، ويستمر حتى 17 الجاري، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق رسمياً، يوم 16 نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.
وكان الجهاز الفني استدعى 28 لاعباً للتجمع الحالي، بعد استبعاد ثنائي نادي شباب الأهلي أحمد جميل وحارب عبدالله سهيل، فيما استدعى الجهاز الفني اللاعب محمد جمعة عيد مهاجم شباب الأهلي، وضمت القائمة، خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي، عبدالله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، محمد جمعة عيد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، على التحدث مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل خلال هذه الفترة والاستعداد الأمثل للمباريات الودية التي ستكون فرصة مواتية أمام جميع العناصر، لإثبات قدراتها ومدى استيعابها لطريقة اللعب والأسلوب الذي يرغب المدرب في تطبيقه، سواء تجربة الأزرق الكويتي غداً أو ودية منتخب لبنان يوم 17 الجاري في ختام معسكر دبي، كما رحب بينتو بالعناصر الجديدة التي تنضم لصفوف المنتخب للمرة الأولى، متمنياً لهم التوفيق مع زملائهم في تقديم الإضافة المطلوبة.
وكان جهاز المنتخب استدعى 8 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي، حيث كان بينتو قد وضع جيل الأولمبي تحت أنظاره وبدأت خطته لاحلال وتجديد دماء المنتخب بداية من معسكر أغسطس الماضي، الذي دخله الأبيض في النمسا، وشهد وجود المنتخبين الأول والأولمبي معاً، بل وأجرى بينتو تقسيمة ودية جمعت بين لاعبي الأبيض والأولمبي في ذلك التجمع، وحدد وقتها هدفه بمنح الفرصة لبعض الوجوه والأسماء للوقوف على قدراتها، ومدى ما يمكن أن تقدمه للمنتخب.
واستدعى بينتو 5 وجوه جديدة من المنتخب الأولمبي، بخلاف اللاعب سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء، وهم: خالد توحيد «حارس الشارقة»، وزايد سلطان، أحمد محمود من «الجزيرة»، عيسى خلفان «العين»، وعمر حسين هيكل مدافع فريق 21 بنادي الوصل، إلى جانب وجود حازم محمد لاعب العين الشاب، الذي سبق وتم استدعاؤه في معسكر كرواتيا الأخير، فيما يعود لتشكيلة المنتخب كل من محمد العطاس وأحمد جميل بعد شفائهم من الإصابة واستعادة كلا اللاعبين كامل اللياقة البدنية والفنية.
ويهدف الجهاز الفني من المعسكر الحالي، زيادة عامل التجانس والتفاهم بين جميع العناصر، سواء اللاعبين الجدد أو الأسماء صاحبة الخبرة أو «الحرس القديم» بصفوف الأبيض، فضلاً عن تنفيذ عملية تجديد دماء للأبيض في كل المراكز، حيث يرغب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بينتو، بوضع المنتخب على المسار الصحيح، من حيث استعادة الثقة الكاملة، وتحقيق الانتصارات في مختلف المواجهات ودية أو رسمية، على أمل المنافسة بقوة في جميع المحافل مستقبلاً وقبل خوض غمار مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويتوقع أن يدفع المدرب بتشكيلة مختلفة أمام الكويت غداً، عن تلك التي شاركت أمام كوستاريكا في ظل وجود 8 عناصر شابة تحتاج للحصول على فرصة كافية وكاملة، ويرغب الجهاز الفني في تجربة 28 لاعباً خلال وديتي الكويت ولبنان بالمعسكر الحالي، قبل الاستقرار على أبرز 23 لاعباً لخوض المباريات الرسمية التي ستبدأ نوفمبر المقبل، وقبل التحضيرات التي سيدخلها المنتخب للمشاركة في كأس آسيا الذي تستضيفه الدوحة يناير من العام المقبل.

الأبيض
المنتخب الوطني
النصر
الكويت
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