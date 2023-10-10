«ختامية» مهرجان التحدي للجو جيتسو في العين بعد غدٍ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو تنظيم الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجو جيتسو خلال الموسم الحالي، والذي تتخلله بطولة التحدي للجو جيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً) خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث تنطلق المنافسات بعد غدٍ «الجمعة» في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن مهرجان التحدي يتمتع بأهمية كبرى ضمن أجندة الاتحاد، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواهب المحلية.

وقال: يسلط مهرجان التحدي للجو جيتسو الضوء على طيف واسع من الخامات الواعدة، ويوفر منصة مميزة لهم تعزز ارتباطهم باللعبة وتمهد لهم طريق الاحتراف والمشاركة في أكبر المحافل والبطولات العالمية، وبطولة التحدي تتبنى معايير تماثل تلك المتبعة في منافسات فئة الكبار والمحترفين، ما يسهم في إكساب البراعم والمواهب الخبرات اللازمة، لبدء مسيرتهم الاحترافية في بيئة متميزة تساعدهم على النمو والتطور.

وأضاف: إغلاق باب التسجيل في بطولة التحدي قبل أسبوع من الموعد المحدد، خير شاهد على الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة الجو جيتسو في المجتمع، والدعم الكبير للأسر والعائلات لأبنائهم وبناتهم وحثّهم على التواجد الدائم في مثل هذه الفعاليات، انطلاقاً من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها في إكسابهم الثقة بالنفس وقوة الشخصية وقيم الانضباط والتحمل والإرادة.

بدوره، أوضح عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجو جيتسو، أن مهرجان التحدي نجح في جولاته الثلاث الماضية خلال الموسم في توفير بيئة مميزة للعائلات، أتاحت للأطفال وأفراد أسرهم فرصاً للتواصل والتعلم والإبداع في أجواء متميزة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

ويقول: يمنح المهرجان بفعالياته المتنوعة فرصة اختيار من بين باقة من الأنشطة، كما يساهم في تعزيز الترابط الأسري وتمتين العلاقات بين أفراد الأسر والعائلات عبر تقديم أنشطة تفاعلية مشتركة تناسب جميع الأعمار.

ويلعب التواجد الكبير للأسر والعائلات في فعاليات المهرجان واحداً من أهم أسباب نجاحه وشعبيته المتنامية خلال الأعوام الماضية، وفي هذا الإطار يقول عبد العزيز محمد من جمهورية مصر العربية إن أبناءه يحرصون على التواجد الدائم في بطولات اتحاد الجو جيتسو لأنها الأفضل في العالم، وتقدّم بالشكر للاتحاد وفريق عمله لتنويع مواقع إقامة المهرجان، ما يفسح المجال أمام المقيمين في مختلف مناطق الدولة للاستفادة من هذه التجربة الرياضية والمجتمعية المتكاملة.

وتنطلق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي يوم الجمعة بنزالات فئات الأطفال 1، و2، و3 (بنين وبنات)، على أن تستكمل يوم السبت بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين للبنات، ويوم الأحد بمنافسات الفئات ذاتها للبنين. وسيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة، وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة.