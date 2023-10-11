نادال يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة



سيدني (رويترز)

قال كريج تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: إن رافائيل نادال سيشارك في البطولة يناير المقبل مع عودة اللاعب البالغ عمره 37 عاماً والمصنف الأول على العالم سابقاً إلى المنافسات، بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق هذا العام.

وفي يونيو الماضي قال ممثل نادال، الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إن موسم اللاعب الإسباني قد انتهى بالفعل بعد خضوعه لجراحة أعلى الفخذ ستبعده عن ملاعب التنس نحو خمسة أشهر، وكان نادال قد غاب قبلها عن المنافسات منذ يناير بعد إصابته في أعلى الفخذ في مباراته بالدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال تيلي في برنامج تلفزيوني: «يمكننا أن نكشف هنا حصرياً أن رافا سيعود، لقد غاب عن المنافسات لمعظم فترات العام. تحدثت إلى نادال خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أنه سيعود ونحن متحمسون جداً لهذه الخطوة. ستكون أنباء رائعة».