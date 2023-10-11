«الفرسان» يعود للتحضيرات من أجل «القياسية»

مراد المصري (دبي)

يعود شباب الأهلي إلى التدريبات «الخميس»، وذلك بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 96 ساعة، تمهيداً لمواجهة الوصل يوم 20 أكتوبر الجاري، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويمتلك شباب الأهلي خصوصية مع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بوصفه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج في خمس مناسبات مختلفة، في أعوام: 2012 و2014 و2017 و2019 و2021، علماً بأنه يدخل المسابقة من الدور ربع النهائي بصفته حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وهو الذي يمتلك معنويات مرتفعة في الوقت الحالي في ضوء تصدره ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة.

واختار الجهاز الفني بقيادة الصربي ماركو نيكوليتش الاعتماد على التدريبات في الأيام الحالية، قبل خوض مواجهة الوصل، ثم العودة إلى منافسات الدوري مرة أخرى، بداية من لقاء النصر يوم 27 الجاري، وعدم خوض مباريات ودية في الأيام الحالية للتخلص من الإرهاق الذي رافق خوض مباريات متتالية في الفترة الأخيرة، وتجنب الإصابات في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد عدد من لاعبي شباب الأهلي في صفوف منتخبنا الوطني في الوقت الحالي، فيما تتواجد بقية العناصر تحت قيادة المدرب الصربي من أجل مواصلة العمل على عدد من الجوانب الفنية وتصحيح بعض الأمور وتعزيز الأمور الإيجابية بعد الانطلاقة القوية للموسم.