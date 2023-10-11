الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين يرغب في الاستمرار باللعب لتسع سنوات قادمة ويستهدف أمم أوروبا

كين يرغب في الاستمرار باللعب لتسع سنوات قادمة ويستهدف أمم أوروبا
11 أكتوبر 2023 10:30

 
لندن (رويترز)
عبر هاري كين عن أمله في الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لمدة ثماني أو تسع سنوات قادمة، مؤكداً رغبته في مساعدة إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا على أرضها في 2028، وقال هداف إنجلترا، الذي سيكون على بعد شهر من إكمال عامه 35 عندما تنطلق بطولة أوروبا 2028، إن الفوز بالبطولة سيكون «حلماً أصبح حقيقة» بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي.
وقال مهاجم بايرن ميونيخ بعد اختيار بريطانيا وأيرلندا لاستضافة بطولة أوروبا: «التصور السائد في كرة القدم أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عاماً يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال، لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريباً، لقد أمضيت تسع أو عشر سنوات على أعلى المستويات، وأتمنى أن أستمر لثماني أو تسع سنوات أخرى».
وأضاف كين الذي أكمل 30 عاماً في يوليو الماضي «مع برامج التعافي والتقدم الذي تشهده علوم الرياضة حالياً أصبح بوسع اللاعبين الاستمرار لفترات أطول».
واستشهد كين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن أمثلة للاعبين ما زالوا يؤدون على أعلى المستويات في الثلاثينيات من عمرهم، وأضاف: «عندما تنظر إلى الكثير من النجوم مثل رونالدو وميسي وروبرت ليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش فقد تحسنوا تقريباً مع وصولهم إلى 30 عاماً، عندما تكون حياتك الشخصية مستقرة وتعيش حالة من الراحة النفسية والبدنية فإن هذا يسمح لك بالتركيز على كرة القدم». 

أخبار ذات صلة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
توتنهام وبوستيكوجلو.. بداية جميلة تحارب «التشكيك»!
هاري كين
منتخب إنجلترا
توتنهام
بايرن ميونيخ
أمم أوروبا
آخر الأخبار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©