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الرياضة

اتحاد الجودو يعتمد قائمة منتخب الشباب لـ «عالمية الكاتا»

اتحاد الجودو يعتمد قائمة منتخب الشباب لـ «عالمية الكاتا»
11 أكتوبر 2023 11:00

 

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخبنا الشاب المشارك في بطولة العالم للكاتا التي يستضيفها الاتحاد، ضمن البطولات العالمية الثلاثة الكبرى المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبه من 108 دول قبل إغلاق باب الاشتراك، من بينها 12 دولة عربية.
ضمت قائمة منتخبنا المشارك في بطولة الكاتا العالمية التي تقام منافساتها بصالة جامعة السوربون، بمشاركة 34 دولة، 4 لاعبين وهم: مصبح الشامسي، محمد الشعالي، زهير راشد وعلي المري. وتمنى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد لهم التوفيق من خلال أول مشاركة عالمية لهم، والتي تهدف لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرة استعداداً للمشاركات الإقليمية القادمة.
من جهة ثانية رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في بطولات أبوظبي العالمية للجودو، التي تحظى برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي تعتبر إحدى أهم بطولات الجودو، والتي تضم منافسات الجودو والكاتا والمحاربين القدامى.
وأكد العواني أن أبوظبي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة بوجه عام، وكذلك بطولات الألعاب القتالية بشكل خاص، مواصلة لمسيرة النجاح في تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات والفعاليات الكبرى، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبه من حوالي 100 دولة من مختلف القارات يؤكد مكانة أبوظبي العالمية، وثقة المجتمع الرياضي الدولي في نجاح كل الأحداث التي تقام على أرضها، وهو ما يُترجم دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، واستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب.
واختتم: لقد نجح اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، في تحقيق تميز كبير وطفرة واضحة على مستوى نتائج المنتخبات، وكذلك احتضان البطولات الإقليمية والعالمية، وتواجد اسم دولة الإمارات على منصات التتويج، وتمثل البطولة المنتظرة فرصة أخرى لتحقيق التميز والنجاح، الذي بدأ منذ عام 2009، ويحقق الإضافة والتطور باستمرار، تطلعاً لأولمبياد باريس 2024. 

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