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الرياضة

جوناتاس: أعتذر لجمهور «الزعيم» على «الحمراء الأولى»

جوناتاس: أعتذر لجمهور «الزعيم» على «الحمراء الأولى»
11 أكتوبر 2023 11:30

 

معتصم عبدالله (دبي)
تقدم جوناتاس سانتوس لاعب العين، باعتذاره إلى جماهير ناديه بعد تلقيه «البطاقة الحمراء» الأولى في مشواره خلال موسمه الخامس على التوالي في ملاعب الإمارات، وذلك في أعقاب طرده بالإنذار الثاني في الشوط الثاني لمباراة «الزعيم» أمام مضيفه النصر 0-1، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وشارك جوناتاس الحاصل على الجنسية الإماراتية مؤخراً، بديلاً لزميله خالد البلوشي مع انطلاق الشوط الثاني لمباراة «العميد»، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 52، ليعود ويحصل بعدها على الإنذار الثاني في الدقيقة 82 بعد كرة مشتركة مع المدافع حمدان الكمالي، بقرار من الحكم الإيطالي ماوريزو مارياني الذي قاد طاقم التحكيم الأجنبي لقمة ختام «الجولة الخامسة».
وقال جوناتاس في حديثه لـ «الاتحاد»: «ربما أكون قد تماديت بعض الشيء لحظة حصولي على البطاقة الصفراء الثانية، ولكن يجب علي أن أرفع رأسي الآن، وأن أتطلع إلى المشاركة المقبلة بكل قوة بعد استيفاء فترة التوقف، وأنتظر من زملائي حصد النقاط الثلاث في مباراتنا المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تحدث في ملاعب كرة القدم بشكل عام، وأضاف: «يتوجب علي الحرص على عدم تكرار مثل هذه الحالة، وأن أسعى دوماً لتطوير قدراتي».
وتعد «البطاقة الحمراء» في مباراة النصر، الأولى في سجل اللاعب الشاب جوناتاس سانتوس «21 عاماً»، منذ ظهوره الأول في ملاعبنا المحلية بقميص نادي حتا موسم 2019- 2020، حيث شارك في مباراة واحدة أمام الوصل 3-2 في الدور الثاني، لينتقل بعدها لصفوف «الزعيم» لاعباً للفريق الأول، وفريق تحت 21، حيث شارك في 44 مباراة في الدوري، سجل خلالها 5 أهداف، من بينها هدفين في الموسم الحالي 2023- 2024 بعد مشاركته بديلاً في مباراتي عجمان 6-0، والشارقة 3-2.
وتقدم جوناتاس باعتذاره لجماهير «الزعيم»، وقال: «أود أن أعتذر لجماهير فريقي بعد حصولي على بطاقة حمراء تسببت في إكمال زملائي المباراة بعشرة لاعبين، وأثق في عودتي بشكل أقوى وأفضل في قادم المواعيد، وأثق أيضاً في قدرة الفريق على استعادة الفرحة للمدرجات»، مجدداً التأكيد على أهمية الحرص على تصحيح الأخطاء.
وحول فرصة انضمامه للمنتخبات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون مؤهلاً لتمثيل «الأبيض» بصورة رسمية بدايةً من فبراير 2025 بعد إكماله فترة الـ 5 سنوات، علق جوناتاس قائلاً: «سعيد للغاية بإمكانية حصولي على فرصة المشاركة بقميص منتخب الإمارات، وأتطلع إلى رد الدين على الثقة الكبيرة بتقديم الأفضل».
يذكر أن الهولندي ألفريد شرودر، مدرب العين، كان قد أكد على أن فريقه لم يقدم المردود الأفضل في مواجهة النصر، والتي تكبد فيها «الزعيم» الخسارة الأولى في الموسم 0-1، وقال: «أهدرنا العديد من الفرص أمام صاحب الأرض، ولم نظهر بالصورة المطلوبة في التمركز والقيام بالواجبات الميدانية وحصلنا على بطاقة حمراء، الأمر الذي عزز من صعوبة المواجهة».
وأضاف: «الخسارة واردة أحياناً في كرة القدم، وبكل تأكيد الشعور الذي يصاحبها غير جيد على عكس الفوز تماماً، ونحن مطالبون بالاستفادة من الأخطاء التي أدت إلى خسارتنا بعد سلسلة الانتصارات التي حققناها، وعلينا التحضير بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة».
ويتأهب «الزعيم» لمواجهة ثانية أمام مضيفه «العميد» مساء الخميس 19 أكتوبر الجاري على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وكان العين تخطى عقبة منافسه البطائح في الدور الأول بالفوز 5-0 خارج قواعده، و2-1 في مباراة الإياب في معقله باستاد هزاع بن زايد.
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في سطور
21 عاماً
2028 نهاية عقده الحالي مع العين
5 مواسم على التوالي في ملاعبنا
44 مباراة في «دوري المحترفين» 
1465 دقيقة مشاركة في مباريات الدوري
2 هدفان سجلهما لفريقه في الموسم الحالي
1 تلقى أول «بطاقة حمراء» في مباراة النصر

العين
الزعيم
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
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