سعيد يقتحم «توب 10» في التصنيف العالمي لكرة الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

ارتقى محمد سعيد لاعب منتخبنا الوطني للأشبال ونادي الشارقة لكرة الطاولة، لقائمة «التوب 10»، وحل في المركز العاشر عالمياً، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لشهر أكتوبر للاعبين تحت 11 عاماً بعد حصده 52 نقطة.

وأسهم التتويج ببرونزية بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين «العين 2023»، في رفع رصيد نقاط النجم الصاعد بعد ظهوره الإيجابي في البطولة التي نظمها الاتحاد خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 190 لاعباً مثلوا 22 دولة.

ونجح محمد سعيد خلال المشاركة في دولية الإمارات في إضافة 19 نقطة لرصيده الإجمالي، بعدما تخطي منافسه الفلبيني زاشريا لو 3-0 في الدور الأول، قبل الفوز على المصري ماجد راويزا 3-0 في دور الـ16، ليتخطى بعدها منافسه الكازاخستاني آرسين عسكر في ربع النهائي 3-1، قبل الخسارة أمام السعودي يوسف حنيفة في نصف النهائي، ليكمل الأخير المشوار ويتوج باللقب في النهائي.

وتعد برونزية «بطولة الإمارات الدولية» الثانية على التوالي للاعب الشارقة ومنتخب الإمارات في مشاركاته الدولية في العام الحالي 2023، بعدما حصد برونزية بطولة جورجيا الدولية تحت 11 سنة بحصوله على المركز الثالث في سبتمبر الماضي.