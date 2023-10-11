الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سعيد يقتحم «توب 10» في التصنيف العالمي لكرة الطاولة

سعيد يقتحم «توب 10» في التصنيف العالمي لكرة الطاولة
11 أكتوبر 2023 12:00

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
اتحاد الطاولة يحتفل بـ«اليوبيل الذهبي» في «دولية الإمارات»
«حدائق العين الخضراء» حديث العالم في «دولية الإمارات للطاولة»

ارتقى محمد سعيد لاعب منتخبنا الوطني للأشبال ونادي الشارقة لكرة الطاولة، لقائمة «التوب 10»، وحل في المركز العاشر عالمياً، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لشهر أكتوبر للاعبين تحت 11 عاماً بعد حصده 52 نقطة.
وأسهم التتويج ببرونزية بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين «العين 2023»، في رفع رصيد نقاط النجم الصاعد بعد ظهوره الإيجابي في البطولة التي نظمها الاتحاد خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 190 لاعباً مثلوا 22 دولة.
ونجح محمد سعيد خلال المشاركة في دولية الإمارات في إضافة 19 نقطة لرصيده الإجمالي، بعدما تخطي منافسه الفلبيني زاشريا لو 3-0 في الدور الأول، قبل الفوز على المصري ماجد راويزا 3-0 في دور الـ16، ليتخطى بعدها منافسه الكازاخستاني آرسين عسكر في ربع النهائي 3-1، قبل الخسارة أمام السعودي يوسف حنيفة في نصف النهائي، ليكمل الأخير المشوار ويتوج باللقب في النهائي.
وتعد برونزية «بطولة الإمارات الدولية» الثانية على التوالي للاعب الشارقة ومنتخب الإمارات في مشاركاته الدولية في العام الحالي 2023، بعدما حصد برونزية بطولة جورجيا الدولية تحت 11 سنة بحصوله على المركز الثالث في سبتمبر الماضي.

 

كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
منتخب الطاولة
آخر الأخبار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©