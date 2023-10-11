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الرياضة

برج مبادلة يحتفي بإنجاز الجو جيتسو في «الآسياد»

برج مبادلة يحتفي بإنجاز الجو جيتسو في «الآسياد»
11 أكتوبر 2023 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفي برج مبادلة الأيقوني بالإنجاز اللافت الذي حققه المنتخب الوطني للجو جيتسو خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «الآسياد» التي استضافتها مدينة هانجتشو الصينية، ليبعث برسالة تهنئة وتقدير إلى أبطال البساط على إنجازاتهم وأدائهم المبهر، ومواصلة سلسلة النجاحات الاستثنائية على المستويين القاري والدولي.
ونجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، ما يمثل نصف ميداليات البطولة. وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميدالية الذهبية، فيما تمكّن كل من محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميدالية الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميدالية البرونزية. 

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
منتخب الجو جيتسو
دورة الألعاب الآسيوية
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