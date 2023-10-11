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الرياضة

أنس جابر تنضم إلى «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس 2024

أنس جابر تنضم إلى «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس 2024
11 أكتوبر 2023 11:37

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2024، بعد أقل من أربعة أشهر في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، وتستمر منافسات البطولة لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير المقبل، كما يمكن لعشاق التنس شراء تذاكر البطولة اعتباراً من اليوم، ما يتيح لهم حجز أفضل المقاعد القريبة من الملعب.
بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس هي بطولة من فئة 500 نقطة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، وتُقام بالشراكة مع مبادلة وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، كما تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم للمنافسة في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، من بينهم أُنس جابر، إحدى اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف على مستوى العالم حالياً واللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أُنس جابر: «أتطلع بشغفٍ كبير للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق في فبراير من العام المقبل بمدينة زايد الرياضية، ولطالما دعمني عشاق التنس في المنطقة بشكل كبير، ما يشكل حافزاً إضافياً بالنسبة لي للظهور أمامهم والمنافسة بقوة في هذه البطولة المميزة».
وعلق منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة: «نحن سعداء بعودة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس قريباً، ولا شك أن مشاركة نجمات بارزات مثل أنس جابر تضمن لنا مشاهدة منافسات ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات، مما يعزز جهودنا الرامية لتمكين المواهب الرياضية في الساحتين الإقليمية والدولية من تطوير مهاراتها وقدراتها، تجسد هذه البطولة التزامنا المستمر بدعم وتطوير رياضة التنس في الدولة، كما تبرز حرصنا على تشجيع التميز في مجال الرياضة، وإتاحة الفرصة للمجتمع المحلي للاستمتاع بمباريات تنس راقية المستوى».
وتأتي انطلاقة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية في عام 2023، كما تَعد قرية المشجعين بتقديم تجربة مليئة بالفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات العائلات وعشاق الرياضات داخل وخارج الملعب.
وتشارك اللاعبات الأعلى تصنيفاً في العالم في العديد من الفعاليات، من بينها دورات تدريبية يشرف عليها نجوم التنس ولقاءات تجمع اللاعبات مع الجمهور، ما يتيح للحاضرين الفرصة للتفاعل مع لاعباتهم المفضلات.
وتتوفر التذاكر لحضور مباريات البطولة ابتداءً من اليوم بشكل رسمي، ويمكن للمشجعين حجز أماكنهم مبكراً للاستمتاع بالمنافسات عالمية المستوى بين اللاعبات. وتَعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس بتقديم تجربة استثنائية تناسب العائلات وعشاق التنس على حدٍ سواء.

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