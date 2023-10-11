هل يعود فيتيل إلى حلبات الفورمولا-1



برلين (د ب أ)

لا يستبعد الألماني سيباستيان فيتل السائق السابق في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 إمكانية العودة إلى المضمار بعد 11 شهراً من الاعتزال. ويرغب فيتيل 36 عاماً بطل العالم أربع مرات في مواصلة الاستمتاع بالمرحلة الجديدة من حياته.

وقال فيتيل: «لا يمكن أبداً استبعاد شيء مثل هذا، ولكن في مرحلة ما سيكون الوقت قد انتهى، عمري ليس المشكلة واتخذت بنفسي قرار الاعتزال، لكني لم أفعل ذلك لكي أعود بعد عام واحد». وأضاف: «أحظى بشرف قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي وأطفالي، هذه أولوية، مثلما أعدت اكتشاف العالم في السنوات الأخيرة، لقد أصبحت فورمولا- 1 رغم حجمها الكبير أصغر وأصغر».

وبإمكان فيتيل المشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل في المستقبل، وهناك أحاديث بالفعل بشأن إمكانية خوضه التجارب مع فريق جوتا البريطاني، والذي يترأسه الألماني ديتار جاس، الرئيس السابق لفريق أودي موتوسبورت. واعتزل فيتيل فورمولا- 1 عبر فريق أستون مارتين في نوفمبر الماضي، خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى، بعد دراسة متأنية، وذلك عقب مسيرة حافلة شهدت تتويجه بلقب بطولة العالم أربع مرات وفوزه بـ53 سباق جائزة كبرى.