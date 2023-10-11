«بايك أبوظبي جران فوندو» رحلة دراجات بطول 154كم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو يوم 18 نوفمبر، عبر مسار يمتد على طول 154 كم يبدأ من الباهية بأبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية، ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، حيث يتنافس المشاركون في السباق للفوز فيها، عبر مختلف فئات السباق الذي سيُبث مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية.

ويعد سباق بايك أبوظبي جران فوندو أحد أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، والذي يعزز جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تنظيم فعاليات عالمية المستوى في رياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية رياضة الدراجات ودورها في تحسين صحة المجتمع.

وينطلق السباق من الباهية، ثم يشق الدراجون طريقهم إلى شارع E16 نحو سويحان. وعند وصولهم إلى سويحان، يلتف الدراجون يساراً إلى شارع E20 عبر الكثبان الرملية نحو ناهل، ومن ثم يميناً إلى شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع. ويبدأ الدراجون عندها مرحلة مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية.

وسيكون السباق فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء الداعمين للاستمتاع بالعديد من وسائل الترفيه العائلية والمأكولات والمشروبات والأنشطة، وغير ذلك الكثير عند خط نهاية السباق.

وقال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة RCS Sports: «تمثل النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو تجربة متميزة لمحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث سيجمع السباق درّاجين من مختلف المستويات على مسار طويل يمر بمناطق جميلة في إمارة أبوظبي. وستُمنَح الجوائز لأكثر من 250 فائزاً من مختلف الفئات العمرية، بما يتيح فرصة فريدة بأن يحصل أغلب المشاركين على جزء من الجوائز».

وأضاف: «لا يقتصر سباق بايك أبوظبي جران فوندو على كونه سباقاً فحسب، بل هو احتفاء برياضة ركوب الدراجات وبوحدة المجتمع، ويتمثل هدفه الأعلى في التشجيع للحفاظ على اللياقة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي».

وتابع داميكو قائلاً: «بفضل الدعم والجهود المستمرة من الهيئات المحلية والرعاة وغيرهم من أصحاب المصلحة المساهمين في هذا الحدث الكبير، سنتيح لمجتمع إمارة أبوظبي فرصة فريدة لركوب الدراجات الهوائية على الطرقات من أبوظبي، وصولاً إلى مدينة العين».

وستشهد نسخة عام 2023 تنظيم المشاركين ضمن مجموعات سرعة مختلفة، حيث ستحظى جميعها بفرصة الحصول على جزء من مجموع الجوائز الذي يبلغ مليوني درهم، سيبدأ السباق بانطلاق فئتي النخبة للرجال والنخبة للنساء وفرق النخبة.