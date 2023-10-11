«الشطرنج» يشارك في مونديال الناشئين

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات بطولة العالم للناشئين التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويشارك في البطولة أكثر من 800 لاعب ولاعبة ومن 76 دولة.

ويتوجه المنتخب إلى مصر السبت المقبل حيث تنطلق المنافسات في اليوم التالي، وتضم البعثة إيمان آل علي إدارية المنتخب، والتركي عزيز ميرت مدرب المنتخب واللاعبين عبدالله المنصوري تحت 8 سنوات وصقر عيسى تحت 10 سنوات وراشد الحمادي تحت 12 سنوات واللاعبات فاطمة الشامسي تحت 8 سنوات وروضة العفيفي تحت 10 سنوات وعهود عيسى تحت 12 سنة.

وتشهد البطولة مشاركة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي ليكون رئيساً للجنة الحكام بالبطولة، كما يشارك الحكم الدولي أحمد النعيمي ضمن حكام البطولة الذين يديرون المباريات.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد أن المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد وضمن البطولات المسجلة في الأجندة ودائما نهدف إلى التواجد والمشاركة في البطولات العالمية والقارية لتحقيق أهداف كثيرة في مقدمتها توفير احتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس شطرنجية مختلفة وإزالة رهبة البطولات العالمية من الصغار وأيضاً العمل على زيادة التصنيف والبحث عن إنجاز جديد لأول مرة.

وأضاف أن تواجد مهدي عبدالرحيم رئيساً لحكام البطولة وأيضاً مشاركة أحمد النعيمي تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد بالارتقاء بعناصر اللعبة وتواجدهم أيضاً إضافة كبيرة كونهم يحملون اسم الإمارات في الحدث.

ووجه الطاهر الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها المستمر للعبة في كل البطولات، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولات الخارجية لن يتوقف، وهناك عدد كبير من البطولات خلال الفترة المقبلة، منها فتح الباب أمام الأندية للمشاركة في بطولة العالم للهواة، المقررة في سلطنة عمان من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل، والمشاركة في النسخة الـ25 من بطولة آسيا الفردية للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 53 دولة، وبطولة الخليج للشطرنج السريع بالكويت يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وبطولة الأمم الآسيوية في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر المقبل، بجانب استمرار النشاط المحلي.