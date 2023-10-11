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الرياضة

عودة مرتقبة لسباقات الشراع في دبي

عودة مرتقبة لسباقات الشراع في دبي
11 أكتوبر 2023 14:00

 

دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباقي القوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشهد شواطئ دبي يوم السبت 21 الجاري انطلاق أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ستجمع النخبة من أهل البحر من نواخذة وملاك وبحارة، وتعد خير استهلال للمواعيد الكبرى في هذه المنافسات.
ويعقب هذا الحدث بأسبوع واحد يوم السبت 28 الجاري كرنفال وتظاهرة كبيرة تتمثل في إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي تعد الفئة الأكبر من حدث الحجم والمشاركة، حيث تعد فاتحة جولات بطولة دبي والتي تتضمن ثلاث محطات، منها السباقان الأول في أكتوبر، والثاني في ديسمبر ومسك ختام سباقات الموسم النسخة رقم 33 من حدث القفال.
وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قد اعتمد 7 سباقات للسفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدماً ضمن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024، تشمل 3 محطات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من بينها سباق (القفال 33) وسباقان للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وسباقان أيضاً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً
الجدير بالذكر أن فعاليات الموسم الجديد 2023-2024 انطلقت بنجاح نهاية الشهر الماضي، مع تنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والمخصص لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً، والذي شهد مشاركة أكثر من 40 قارباً، حيث توج بطلا القارب زلزال 77 بطلاً للسباق وفئة الشباب ونال القارب فلاح 25 لقب الناشئين. 

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