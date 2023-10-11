إنييستا الـ29 بقائمة أعلى 100 رياضي إسباني أجراً!

عمرو عبيد (القاهرة)

كشفت صحيفة «ماركا» عن قائمة أعلى 100 رياضي إسباني أجراً هذا العام، ورغم وجود عدد كبير من لاعبي كرة القدم بالطبع، إلا أن نجم الجولف الإسباني، جون راهم، هو من تصدّر قائمة «توب 100»، براتب سنوي يبلغ 21.3 مليون يورو، وعلى الرغم من وجود لاعبين إسبان متألقين في ملاعب كرة القدم العالمية، لكن كوكي نجم أتلتيكو مدريد احتل المرتبة الثانية في تلك القائمة، بإجمالي 16 مليون يورو سنوياً، وكان مارك ماركيز بطل إسبانيا في سباقات الدراجات النارية هو الثالث في الترتيب، بـ15 مليون يورو!

الغريب أن نجم نجوم التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً في 2022 والثاني في العام الحالي، لم يكن ضمن أصحاب المراكز الـ10 الأولى، حيث جاء في المرتبة 21، براتب سنوي يبلغ 9.31 مليون يورو، بعد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الذي يبلغ راتبه 9.38 مليون، في حين أتى ساؤول لاعب «الروخي بلانكوس» في المركز الرابع بـ15 مليوناً، يليه أسينسيو مع باريس سان جيرمان براتب 14.55.



وجاء جابري فيجا لاعب الأهلي السعودي في المرتبة السادسة، بـ13 مليونا، قبل رودري نجم مانشستر سيتي وبطل أوروبا، الذي جاء سابعاً براتب 12.7 مليون، بينما كان كارلوس ساينز نجم سباقات «فورمولا 1» ثامناً بإجمالي 12 مليون يورو، واحتل كل من ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد وإينياكي ويليامز مهاجم بلباو، المركزين 9 و10، بإجمالي رواتب 12 و11.4 مليون يورو على الترتيب!

ورغم بلوغه سن الـ35، إلا أن سيرجيو بوسكيتس احتل المرتبة 15 في تلك القائمة، براتب 10 ملايين يورو مع فريق إنتر ميامي الأميركي، بينما ابتعد زميله وصديقه جوردي ألبا عن القائمة تماماً، إذ يحصل على 1.6 مليون يورو تقريباً، بينما ظهر زميلهم الأسبق في برشلونة، «الرسّام الأسطوري» إنييستا، في المرتبة 29 بإجمالي راتب يبلغ 8 ملايين يورو مع فريق الإمارات بدوري أدنوك للمحترفين، والمثير أن أول لاعب يُمثّل «البارسا» في تلك القائمة كان فيران توريس، في المركز 14 بـ10 ملايين!

قائمة «توب 100» ضمت 86 لاعباً إسبانياً في مجال كرة القدم، بصورة منطقية تماماً، مقابل 4 لاعبين في كرة السلة ومثلهم في سباقات الدراجات النارية، و3 نجوم في لعبة الجولف، و2 في سباقات «فورمولا 1»، بينما مثّل ألكاراز وحيداً لعبة التنس، ورغم فوارق الرواتب الحالية في «الليجا»، إلا أن الطريف كان تساوي لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في احتلال 8 مراكز لكل منهما في القائمة المئوية، وكذلك كان الأمر بين أتلتيكو مدريد وبلباو مع غلبة الرواتب المرتفعة لمصلحة «الأتليتي».

أخيراً، عبّرت «ماركا» عن دهشتها من الفوارق الضخمة التي أبعدت اللاعبات السيدات عن قائمة أغلى 100 في إسبانيا، حيث قالت إن «الفجوة» لا تزال كبيرة ومفتوحة، لتؤكد ابتعاد الرياضة الإسبانية عن المساواة بين الجنسين، على حد تعبيرها، وهو ما يُبعد الرياضة النسائية عن «النخبة الفائقة»، إذ تُعد أليكسيا بوتياس أغلى لاعبة إسبانية بإجمالي راتب يتجاوز مليون يورو بقليل، لكن جائزتي الكرة الذهبية ومثلها كأفضل لاعبة في العالم لم تشفع للاعبة برشلونة بدخول قائمة «الصفوة»!



