واين روني يقود برمنجهام سيتي

لندن (د ب أ)

تم تعيين واين روني، نجم منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، مديراً فنياً لفريق برمنجهام سيتي الإنجليزي، بعقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام.

ويتولى روني، الذي رحل عن فريق دي سي يونايتد الأميركي الأسبوع الماضي، القيادة الفنية لفريق برمنجهام، خلفاً للمدرب المقال جون يوستاس.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: «أنا سعيد للغاية بالانضمام لبرمنجهام سيتي في مثل هذا الوقت المثير، ومن الواضح للغاية أن لديهم خطة وأنهم ملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي».

أضاف روني: «نحن متفقون تماما بشأن توقعاتنا للفترة المقبلة. لقد قمت ببناء مسيرتي التدريبية، وأضع نفسي في بيئات مليئة بالتحديات، لكي أجهز نفسي لتلك الفرصة، إنه مشروع يمنحني إحساساً بالهدف ولا أستطيع الانتظار للبدء».