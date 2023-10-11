«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يدشن دورته الرابعة 12 نوفمبر



دبي (الاتحاد)



يعود «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الرابعة، وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات الذين سيخوضون تجربة مميزة يوم الأحد 12 نوفمبر عندما يتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي.

ويُعد تحدي دبي للدراجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2017 كمبادرة هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدراجات الهوائية مشاركة 34.897 درّاجاً كجزء من التزامهم ضمن «تحدي دبي للياقة» بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالياً.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسية في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدراجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدراجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثالياً للدراجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا، مروراً بجسر قناة دبي بإطلالته المميزة، كما يضم هذا المسار خمس نقاط مختلفة للانطلاق، وهي متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي. أما المسار الثاني، فهو المسار العائلي ويبلغ طوله 4 كيلومترات مروراً بوسط المدينة على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ومعالمه المهمة، بما في ذلك دبي مول ودبي أوبرا وبرج خليفة، ويبدأ هذا المسار من دبي مول، وهو مسار سهل مخصص لمشاركة العائلات والأطفال.



مجتمع أكثر لياقة

قال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أصبح تحدي دبي لركوب الدراجات حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، فهو يمثل رمزاً لالتزام المدينة الراسخ بالصحة واللياقة البدنية. وشهد التحدي في عام 2022 أعلى مستويات مشاركة حتى الآن. وللعام الرابع على التوالي، سيتمكن الدرّاجون من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم من المشاركة والمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في مجتمع أكثر لياقة وصحة وسعادة، وترسيخ مكانة إمارة دبي كالمدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يعتبر تحدي دبي للدراجات الهوائية من أكثر الفعاليات الجماهيرية في تحدي دبي للياقة سنوياً، حيث يرتقب جميع محبي رياضة الدراجات الهوائية من كافة فئات المجتمع ومختلف الجنسيات على مستوى الأفراد والعائلات هذا الحدث ليكونوا جزءاً منه، ويعيشوا أجمل اللحظات ويوثقوا مشاركتهم بصور تنتقل إلى كافة أنحاء العالم حاملة معها نمط حياة صحي ونشيط وسعيد لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

واختتم: «لقد ساهمت البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي في تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني يومياً من خلال توفير مجموعة واسعة من المرافق والمنشآت والمضامير وتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع الأعمار والقدرات وهو ما يحقق أهداف تحدي دبي للياقة، لقد خطت دبي خطوات واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، في توسيع مضامير ومسارات الدراجات الهوائية مما جعلها المكان الأكثر ملاءمة لهذه الرياضة الممتعة، وتمنح الفرصة لعشاقها الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة في ممارسة الرياضة والتدريب مع وجود العديد من المساحات الآمنة لممارسة الرياضة الدراجات الهوائية، بجميع أنحاء دبي، ونتطلع إلى تنظيم نسخة أكبر من تحدي دبي للدراجات الهوائية بمشاركة أوسع لنؤكد التزامنا الراسخ ببناء بمستقبل أكثر صحة وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم».