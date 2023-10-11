اتحاد الجو جيتسو يحتفي بـ«أبطال الآسياد»»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الجو جيتسو احتفالية خاصة ظهر أمس في مبادلة أرينا تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجو جيتسو خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «الآسياد»، بمدينة هانجتشو الصينية، بحضور عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومديري الإدارات والموظفين لدى الاتحاد ونجوم المنتخب الوطني أصحاب الإنجاز وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الراعي والداعم الأول لرياضة الجو جيتسو، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على متابعته الحثيثة لمشروع الجو جيتسو الإماراتي، مؤكداً أن دعم سموهما وراء كل الإنجازات التي تحققها المنتخبات في كل البطولات.

وخاطب الهاشمي أبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا الميداليات، قائلاً: «ها أنتم من جديد، تثبتون للجميع أنّكم خير سفراء لرياضة الإمارات، وأنكم القدوة والنموذج الذي تحتذي به الأجيال، ومصدر الفخر والإلهام الذي سيرسخ مسيرة الإنجازات الرياضية الاستثنائية».

وأضاف: «نجاحكم القاري المشهود لم يأت من فراغ، فباجتهادكم وبذلكم وتضحياتكم وأدائكم الرفيع، أدخلتم الفرحة والبهجة في نفوسنا، وما حققتموه في بطولة الأسياد سيعود علينا بالكثير من المكاسب، وسيسهم في ترسيخ ريادة الإمارات على قمة الهرم الآسيوي، وأود تذكيركم بأن الوصول إلى القمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب، ومع طيّ صفحة الأسياد،لابد من مواصلة الليل بالنهار للتحضير لقادم الاستحقاقات بعزيمة وهمة أكبر وأشد، لنكتب فصلاً جديداً من الإنجازات التي يستحقها الوطن وقيادته وشعبه».

ونجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مع ختام مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.

وأعرب البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من الاتحاد والتي جمعت الأبطال على مائدة واحدة للاحتفال معاً كعائلة بهذه الإنجازات التي جاءت ثمرة أربع سنوات من التحضير والتمرين والسفر والمعسكرات والبطولات. ودعا ليموس اللاعبين إلى مواصلة التحلي بالطموح والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأكد أبطال المنتخب الوطني فخرهم بالإنجازات التي حققوها وبأنهم يتطلعون لحصد المزيد من الميداليات الملونة، حيث قال خالد الشحي: «نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وللشعب الإماراتي الذي كان متواجداً معنا بدعائه وتمنياته. ويسرنا أن جهودنا أتت ثمارها ونجحنا برفع علم الدولة أمام العالم أجمع».

سجل مشرف

أهدت مروة الكعبي، إدارية منتخب السيدات الفوز إلى القيادة الرشيدة، وشكرت جميع الجهات الداعمة والشريكة، وقالت: يغمرني فخر كبير بما حققه شباننا وشاباتنا لأنني أعرف جيداً مقدار الجهد الذي بذلوه والتدريبات التي خاضوها. ويسعدني أن أشهد هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل والمشرّف.