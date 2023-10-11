الساحل الشرقي.. تحف معمارية تنتظر استضافة الأحداث الرياضية

فيصل النقبي (الفجيرة)

استضافة بطولة.. استضافة نهائي أو مباراة مهمة للمنتخب الوطني الأول.. أو تنظيم حدث جماهيري مهم.. حلم يراود جماهير الساحل الشرقي.. وطموح تسعى له إدارات الأندية، خصوصاً أن الملاعب أصبحت جاذبة وأصبحت عبارة عن تحف معمارية.. فملاعب الساحل الشرقي تتسع لأكثر من 33832 متفرجاً.

هذه الأمنية تتمناها بشغف جماهير الساحل الشرقي بعد التطور العمراني الكبير والبنية التحتية للملاعب ذات المواصفات العالمية التي تزخر بها المنطقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، والحكومات المحلية التي استثمرت في قطاعات الرياضة والشباب بالدولة.

نقلنا «أمنية المسؤولين» في أندية الساحل الشرقي في هذا التحقيق لنخرجها للعلن، حتى تصل إلى اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، من أجل النظر في إمكانية تنفيذها لإسعاد جماهير هذه الأندية وزيادة الاهتمام بالسياحة الداخلية، فضلاً عن زيادة الشغف الجماهيري وتوزيع الحصص الجماهيرية العادلة في كل أرجاء الوطن.

أكد محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، أن أندية الساحل الشرقي تمتلك بنية تحتية وملاعب جميلة قادرة على استضافة العديد من البطولات والمباريات المهمة، سواء المحلية أو العربية والإقليمية، بل حتى العالمية، بسبب الدعم الكبير من قبل الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.

وأضاف: «لدينا الكوادر المهنية المواطنة، المدربة في نادينا، والقادرة على تنظيم وإدارة أفضل الممارسات التنظيمية بشهادة الاتحاد الآسيوي، وكذلك رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة، وهي كوادر استثمر بها النادي منذ سنوات طويلة، ناهيك عن وجود المدرجات القادرة على استضافة المباريات المهمة، فلدينا ملعب يتسع لقرابة عشرة آلاف متفرج تقريباً، وهي سعة مناسبة لبعض المباريات المهمة ومباريات المنتخب الوطني».

وأشار اليماحي إلى رغبة جماهير الساحل الشرقي في استضافة مباريات مهمة مثل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أو حتى مباريات المنتخب الوطني الأول، وقال: «يوجد جمهور عاشق لكرة القدم ويستحق من الجهات المعنية أن تنقل له شغف كرة القدم حتى مدرجاته، ولعل الأمثلة كثيرة لنجاح ملاعب الساحل الشرقي في استضافة أحداث رياضية مهمة في الفترات السابقة».



من جانبه، اتفق سليمان علي النقبي، عضو شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي، حول هذا الطرح وقال: «ندعم هذا التوجه المهم، والجماهير تستحق تحقيق هذه الأمنية البسيطة»، وأضاف: «بالنسبة لنادينا، فقد سبق لنا قبل سنوات طويلة استضافة مباراة للمنتخب الوطني الأول أمام أحد المنتخبات الأوروبية، وكانت سعادة جماهيرنا كبيرة وامتلأت المدرجات عن بكرة أبيها، والآن نحن لدينا ملعب من الملاعب الجميلة التي فازت بثاني أفضل ملعب في آسيا، وهذا الملعب يستحق أن تقام عليه مباريات من هذا النوع، ونتمنى تحقيق مثل هذه الأمنية لجماهيرنا وجماهير المنطقة».

وختم النقبي قائلاً: «تمتلك المنطقة مقومات جاذبة للسياحة، وهذه الميزة تجعل منها مكاناً جيداً للترويج السياحي للدولة عبر كرة القدم، ولدينا القدرة على استيعاب أعداد كبيرة، فالملعب في أبهى حلة ممكنة بعد التجديد الأخير، ومثل هذه المبادرات ستساعدنا على عودة الجماهير بشكل أكبر للملاعب، كما ستساهم في تشجيع جماهير المنطقة على العودة لشغف كرة القدم الحقيقي».

بدوره، أكد ناصر محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن هذه الأفكار ومبادرات الاستضافة ستساهم في تشجيع السياحة الداخلية للدولة، كما ستساهم في إعادة الجماهير في المنطقة للملاعب، وقال: «لدينا ملاعب بمواصفات عالمية، ونحن في نادي الفجيرة سبق لنا استضافة العديد من البطولات، ومنها مجموعة من مجموعات نهائيات كأس العالم للناشئين، وكذلك عدد من التصفيات المهمة للمنتخبات الوطنية السنية المختلفة، وهذه الاستضافة منحتنا الخبرة والدراية الحقيقية بتنظيم البطولات العالمية، لذلك نمتلك الكوادر المؤهلة لإدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات وبسهولة شديدة».

وأضاف: «سعة ملعب الفجيرة 10 آلاف متفرج، وهي سعة ممتازة، وتم اعتمادها من قبل الفيفا والاتحاد الآسيوي، كذلك تملك المنطقة عدداً من الملاعب ذات المواصفات الجميلة والقادرة بدورها على استضافة أي حدث رياضي بمنتهى الكفاءة والاقتدار، وبشكل يضمن خروج هذه الفعالية بأجمل صورة ممكنة وبمدرجات جميلة وممتلئة، ويحقق أهداف اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين».

وقال أيضاً: «نتمنى استضافة مباريات لمنتخبنا الوطني الأول في ملعبنا التحفة المعمارية الجميلة في الفجيرة، ونحن جاهزون لمثل هذه الفعاليات الكبيرة، ولدينا القدرة على أن نخرج الحدث بأفضل حلة ممكنة وجميلة».

أفضل إطلالة

طالب عبدالله راشد القاضي، نائب رئيس المجلس الجماهيري بنادي خورفكان، رابطة دوري المحترفين باختيار ناديه ليستضيف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في هذا الموسم أو المواسم التالية، وقال: «إن استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان قد حاز لقب ثاني أفضل إطلالة ملعب في مسابقة للاتحاد الآسيوي، ويستحق أن يستضيف حدثاً رياضياً مهماً، خاصة بعد التجديد الكبير الذي حدث للملعب».

وأضاف: «تتمنى جماهيرنا استضافة مباراة من مباريات المنتخب الوطني الأول، سبق لي وأنا طفل صغير أن شاهدت نجوماً، مثل عدنان الطلياني وفهد خميس في مدينتي، حيث لعبوا مباراة واحدة أمام سلوفاكيا، ومنذ ذلك الوقت ما زلنا نتنظر أن يحالفنا الحظ بأن تقام مباراة على الأقل من مباريات منتخبنا الأول في المدينة الساحلية الجميلة».