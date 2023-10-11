عبدالله الهاشمي: استضافة كأس العالم لهواة الجولف تعكس الثقة بالإمارات

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم للرياضة والرياضيين بشكل عام، وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: لولا دعم القيادة لما تحققت النجاحات التي تتحقق على صعيد الأرقام وعدد الممارسين.

وأضاف: لعبة الجولف تتقدم بشكل كبير للغاية، ويكفي أن عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد وصل إلى 7500 لاعب ولاعبة، من بينهم 700 من الإماراتيين، وهي أرقام كبيرة للغاية إذا ما وضع في الاعتبار خصوصية اللعبة.

وتابع: بعد أيام قليلة نستضيف بطولتي كأس العالم للهواة للرجال «كأس أيزنهاور» والسيدات، ومن المؤكد أن البطولتين كبيرتين للغاية، ويكفي القول إن الحدثين يقامان للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأعلن نائب رئيس اتحاد الجولف أن عدد الدول المشاركة في المنافستين 76 دولة مقسمة 36 للرجال ومثلها للسيدات، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاركين يصل إلى 600 شخص.

وشدد على أن البطولة الأولى تنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري، على أن يبدأ التسجيل الرسمي يوم 16 الجاري، ثم يقام التدريب الرئيسي على ملعب الحدث يوم 17 وكذلك حفل الافتتاح الرسمي الذي سيحضره كافة الوفود المشاركة.

وأكد أن إقامة البطولتين على ملعب نادي أبوظبي للجولف يؤكد أيضاً على ثقة العالم في العاصمة الإماراتية كونها المكان الأمثل للبطولات والأحداث الكبرى لمختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً أن اتحاد الجولف يعمل بالتعاون مع المجالس الرياضية، خاصة مجلس أبوظبي الرياضي، على استضافة مثل هذا البطولات التي تعد إضافة كبيرة لسجل البطولات التي تقام على أرض الوطن.

وتابع: من المؤكد أن الإمارات سوف تشارك في البطولتين بفريقين، الأول للرجال مكون من ثلاثة لاعبين، والثاني للسيدات ومكون من ثلاث لاعبات، وهو أمر جيد للغاية يساهم في تطور مستوى لاعبي الإمارات بالاحتكاك بمدارس فنية مختلفة ومجموعة من اللاعبين المتميزين المقبلين على الدخول في عالم الاحتراف والبطولات المحترفة الكبرى.

وأكد أن جورج جرين وود هو أبرز اللاعبين الذين سوف يمثلون الإمارات في البطولة، متوقعاً أن يحقق نتائج متميزة، كونه من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية رائعة، مشيراً إلى أنه يحتل المركز رقم 86 على العالم، ويسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من التطور في عالم محترفي الجولف مستقبلاً.

وشدد الهاشمي على أن الاتحاد يعمل وفق استراتيجية عمل مدروسة ودقيقة لتطوير اللاعبين واللاعبات وبناء قاعدة تخدم الإمارات مستقبلاً، مؤكداً أن هناك 60 لاعباً ولاعبة ممن لديهم قدرات فنية رائعة، ويتم حالياً تأهليهم لجعلهم محترفي جولف من الطراز الأول، من خلال مشاركتهم في مثل هذه البطولات الكبرى، وكذلك التواجد في بطولات أخرى كبيرة من خلال تبادل الدعوات بإبرام عدد من الاتفاقيات مع البطولات الكبرى على مستوى العالم، وشدد على أن السنوات العشر المقبلة سوف تشهد تواجد لاعبين من الإمارات بشكل مستمر في أكبر الأحداث.

وأكد أن الإمارات هي الأفضل على مستوى الخليج في اللعبة، سواء على صعيد الممارسة، أو على صعيد البنية التحتية بوجود ملاعب عالمية من طراز فريد ومميز.

وأضاف: نحن في الاتحاد، لدينا رؤية وخطة تسير بشكل جيد، ويكفي القول بأننا ننتقي اللاعبين ونصقل مهاراتهم من خلال مدرب يعد من أفضل 50 مدرباً على مستوى العالم.

وأعلن أن اتحاد الجولف ينظم نحو 56 بطولة على مدار موسم اللعبة الذي ينطلق في شهر نوفمبر وينتهي في أبريل من كل عام، مؤكداً أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو أهم تلك البطولات، التي تفرز مجموعة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن البطولة تقام لعدة فئات هي الرجال والسيدات والصغار وكذلك هناك فئة لكبار السن، مشيراً إلى أن الإقبال على المشاركة في مختلف البطولات التي ينظمها الاتحاد كبير للغاية ويبشر بمستقبل رائع للعبة في الإمارات.

دعوة للجماهير

وجه اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، الدعوة للجماهير للتواجد في ملعب أبوظبي للجولف خلال بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات، مؤكداً أن التواجد الجماهيري سيعكس للعالم مدى تطور اللعبة في الإمارات، منوهاً إلى أن الجميع سوف يستمتع بهذين الحدثين العالميين الكبيرين.