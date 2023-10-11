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الرياضة

سباق زايد الخيري في ميامي أبريل المقبل

سباق زايد يرسخ معاني العطاء والخير (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:43

أبوظبي (وام)

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قررت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأميركية بمدينة ميامي UAE Healthy Kidney Run بعد التشاور مع الشركاء والجهات الراعية وسفارة دولة الإمارات في واشنطن تأجيل موعد النسخة المقبلة من السباق التي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل إلى شهر أبريل من عام 2024، بناء على طلب الشركاء والرعاة ومنظمي السباق المحليين، وذلك بعد مشاورات مع كافة الأطراف المعنية، حيث أبدوا جميعاً حاجتهم لبعض الوقت من أجل تقديم نسخة استثنائية من حيث الاستضافة والتنظيم والمشاركة الواسعة من كافة شرائح المجتمع.
من جانبه، أيد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفكرة لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة في مدينة ميامي التي ستستضيف السباق لأول مرة بعد أن أقيمت كل النسخ السابقة في مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005. 
وانطلق سباق زايد الخيري كنهر متدفق بالعطاء يفيض بخيره في كل مكان لأول مرة بمدينة أبوظبي في عام 2001، يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم أقيم في مصر بعد ذلك، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.

سباق زايد الخيري
الولايات المتحدة
واشنطن
الإمارات
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