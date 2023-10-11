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الرياضة

«اليوم الوطني للرماية» في «الفرسان» 20 نوفمبر

«اليوم الوطني للرماية» في «الفرسان» 20 نوفمبر
12 أكتوبر 2023 02:43

أبوظبي (وام)

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أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي، استضافته بطولة اليوم الوطني للرماية من 20 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبلين في «نادي كراكال» للرماية في «إرث أبوظبي».  
وأكد سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أن المنتجع يحرص على نشر الوعي بأهمية الموروث الشعبي لدى الأجيال الحالية، من خلال الفعاليات المختلفة في الرماية وركوب الخيل والرياضات المائية. وأوضح: «نحرص على دعم إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتوفير المتطلبات للفئات العمرية المختلفة، ونعمل مع الشركاء على توفير الخيارات المناسبة للجميع، وفق أفضل الوسائل المتطورة والعصرية». 

منتجع الفرسان الرياضي
بطولة اليوم الوطني للرماية
الفرسان
الرماية
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