«برج مبادلة» يحتفي بإنجاز أبطال الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

احتفت شركة مبادلة للاستثمار «راعي المنتخب الوطني للجوجيتسو» بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بمدينة هانجتشو الصينية، والتي أسدل عليها الستار الأحد الماضي، وأضاء «برج مبادلة الأيقوني» بطريقة مميزة ليبعث برسالة تهنئة وتقدير إلى أبطال البساط على إنجازاتهم وأدائهم القوي، ومواصلتهم سلسلة النجاحات الاستثنائية على المستويين القاري والدولي. ونجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 ميداليات برونزية. وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.