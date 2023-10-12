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الرياضة

لوكاكو يطلب العفو عن كورتوا!

لوكاكو يطلب العفو عن كورتوا!
12 أكتوبر 2023 08:16

 
بروكسل (رويترز) 

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قال روميلو لوكاكو القائد الاحتياطي لمنتخب بلجيكا لكرة القدم، إنه سيرحب وبشدة بعودة تيبو كورتوا إلى المنتخب، بعد خروج الحارس من التشكيلة في يونيو الماضي.
وبعد تجاهله لتولي موقع القائد الاحتياطي للفريق، رفض كورتوا اللعب في مباراة ضد إستونيا بتصفيات بطولة أوروبا في يونيو وفقاً للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي قال إنه لم يتواصل منذ ذلك الحين مع حارس ريال مدريد.
وأصيب كورتوا بتمزق في أربطة الركبة، وخضع لجراحة في أغسطس الماضي، مما أدى إلى تأخير أي حل، لكن في وقت سابق، قال تيموتي كاستاني ظهير منتخب بلجيكا، إنه لا يعتقد أن كورتوا قد يعود إلى التشكيلة، من دون أي تفسير.
لكن لوكاكو عبر عن رأي مختلف، وقال في مؤتمر صحفي بينما تستعد بلجيكا لمباراتها المقبلة في التصفيات أمام النمسا في فيينا «الجمعة»: أعني ومن أعماق قلبي، يجب أن نضع ما حدث خلف ظهورنا، وفي اليوم الذي يقرر فيه تيبو العودة، سيعود ببساطة، إذا حدث ذلك، يظل يملك قيمة كبيرة، ويقوم تيبو بعد ذلك بالإجابة عن نفسه في غرفة الملابس، كما تعرفون، أود أن أدعو وسائل الإعلام إلى عدم الكتابة باستمرار أن تيبو كورتوا أو أي لاعب آخر قال هذا أو فعل ذلك.
وأضاف لوكاكو: نحن بحاجة إلى وضع حد لهذه الأمور، وأتمنى إعادة تأهيل تيبو بشكل جيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن إذا عاد، سأكون أول من يرحب به بذراعين مفتوحتين.
تم اختيار لوكاكو بدلاً من كورتوا قائداً للفريق في يونيو الماضي، ليحل محل كيفن دي بروين «المصاب».
وقال لوكاكو «شارة القيادة» من الأمور الرمزية، هناك العديد من اللاعبين هنا الذين يمكنهم تحمل هذا النوع من المسؤولية بمفردهم.
وفي مقابلة صحفية، تساءل كاستاني عما إذا كان ينبغي التضحية بروح الفريق من أجل لاعب واحد، حتى لو كان أحد أفضل حراس في العالم.
وأضافك سيكون غريباً أن يعود تيبو وكأن شيئاً لم يحدث، هي مشكلة يجب حلها بينه وبين المدرب، إذا لم يعد يرغب في الحضور يكون ذلك خياره.
لكن كاستاني اعتذر منذ ذلك الحين عن التعليقات وتحدث إلى كورتوا، وقال: لم ألوم نفسي بسبب هذه المقابلة، لكن توقيتها لم يكن مناسباً، تحدثت أيضاً عن ذلك مع تيبو، ماذا دار في الحديث؟ هذا يبقى بيننا.

بلجيكا
لوكاكو
تيبو كورتوا
ريال مدريد
كيفن دي بروين
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