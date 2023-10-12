تيجالي والحوسني والنقبي نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



تزامنت عودة الهداف الكبير سبيستيان تيجالي للعب أساسياً مع «الملك» في لقاء الإمارات والشارقة، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليستعيد ذاكرته التهديفية بـ «ثنائية» أسهمت في حصد فريقه النقاط الثلاث من معقل «الصقور» برأس الخيمة بنتيجة 3-1، ويُتوج ثاني الهدافين التاريخيين لـ «دورينا» بكأس سبورت فور أوول، ونجماً للجولة برصيد 65% من إجمالي الأصوات، ليصل تيجالي إلى «الهدف181» في مسيرة 224 مباراة في الدوري، منها 11 هدفاً في مرمى الإمارات مع مختلف الأندية التي لعب لها.

أما في فئة أفضل حارس، فأثبت جمهور الشارقة أنه رقم صعب ليس فقط في المدرجات، بل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تسابق في المشاركة بالاستفتاء والتصويت لحارسهم عادل الحوسني، ليحسم صراع «قفاز الإجادة» بنسبة 39%، رغم عدم حصوله على أي بطاقة ترشيح من الخبراء، متفوقاً على حارس بني ياس فهد الظنحاني الذي جمع 34%، منها 4% فقط من جمهور المنصة، و30% من ترشيحات الخبراء.

وذهبت جائزة أفضل صافرة، إلى الحكم الدولي عادل النقبي بنسبة 52%، بعدما نجح بامتياز في إدارة مباراة القمة بين الجزيرة وشباب الأهلي، ليكرر للمرة الثالثة تفوق حكم الساحة الوطني على الإيطالي ماوريزيو مارياني، حكم مباراة النصر والعين.

وجاء في المركز الثاني المساعد الأول للقاء النصر والعين، الإيطالي فيليبو ميلي برصيد 36%، وحل ثالثاً في الاستفتاء أحمد النقبي 12% حكم الفيديو في مباراة بني ياس والوحدة، والتي شهدت جدلاً بسبب إصرار حكم الساحة على احتساب ضربة جزاء لمصلحة «السماوي»، رغم استدعائه من حكم الفيديو لمراجعة الحالة.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.