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الرياضة

«النمور» لا يفترس «الغنيمة الكبرى»!

«النمور» لا يفترس «الغنيمة الكبرى»!
12 أكتوبر 2023 10:53

 

سلطان آل علي (دبي)

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بعد 5 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، تميزت بعض الفرق على مستوى التهديف مثل العين والجزيرة اللذين أحرزا 14 و12 هدفاً على التوالي، وأظهر آخرون قدرات دفاعية مثل شباب الأهلي الذي استقبل 3 أهداف فقط، إلا أن اتحاد كلباء مع المدرب فرهاد مجيدي ظهر متميزاً في عدد الفرص المصنوعة، والهجوم المكثف بين كل أندية «دورينا».
وتشير الأرقام إلى أنّ «النمور» هو أكثر فريق صنع الفرص الكبرى والمحققة للتسجيل في الدوري بإجمالي 19 فرصة، يليه الشارقة بـ17 والوصل بـ15، غير أنّ كتيبة المدرب فرهاد لم تتمكن من استغلال إلا 7 فرص، وأضاعت 12 في المقابل.
ويمثل نجم الوسط دانييل بيسا الركيزة الأساسية على صعيد الهجوم وربط الخطوط، وهو أكثر لاعبي «دورينا» صناعة للفرص الكبرى بـ6 فرص، وهو ضعف ثاني أقرب لاعب منافس له، ولو جمعنا -على سبيل المثال- الفرص التي صنعها بيانيتش مع الشارقة، وخيمنيز مع الوصل، فإن ذلك يوازي رقم بيسا بمفرده.
ويعد اتحاد كلباء ضمن أعلى ثلاثة أندية في عدد التسديدات، وذلك بمعدل 17.2 تسديدة كل مباراة، منها 6.4 تسديدة على المرمى، وتبلغ دقة تسديداته 37%.
وتظهر الإحصائيات جانباً آخر من أسلوب فرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء، حيث يعد «النمور» ثالث أكثر فريق في عدد مرات استعادة الكرة، في الثلث الأخير من ملعب المنافس بمجموع 21 كرة، ولا يتفوق عليه إلا الوصل «22 كرة» والعين «23 كرة»، مما يشير إلى قدرة لاعبي الفريق على استخلاص الكرات وأسلوب الضغط الذي ينتهجه الفريق في بعض أجزاء المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
العين
الجزيرة
شباب الأهلي
الشارقة
الوصل
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