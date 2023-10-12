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الرياضة

الشارقة والقادسية يفتتحان «آسيوية اليد»

الشارقة والقادسية يفتتحان «آسيوية اليد»
12 أكتوبر 2023 10:55

 
رضا سليم (دبي)

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، جدول مباريات البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في ضيافة القادسية الكويتي من 17 إلى27 نوفمبر المقبل، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، بمشاركة 12 نادياً. 
ويدشن الشارقة ممثل كرة اليد الإماراتية، مشواره في البطولة الـ 17 نوفمبر أمام القادسية صاحب الأرض والجمهور، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً ساي الهندي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، فيما تضم المجموعة الأولى، الكويت الكويتي، والنجمة البحريني «حامل اللقب»، والخليج السعودي، والغرافة القطري، والصلاح الفلسطيني، وجولدن إيجل الهندي.
ويخوض «الملك» مباراته الثانية 19 نوفمبر أمام الجيش، والثالثة 21 نوفمبر أمام ساي، والرابعة 23 أمام شباب صيدا، فيما تكون المباراة الخامسة والأخيرة أمام العربي 24 نوفمبر، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يلعب الفائزان في المباراة النهائية، والخاسران على المركز الثالث. 
من ناحية أخرى، تعود مباريات كأس الإمارات لكرة اليد من جديد اليوم، بمواجهتين، تجمع الأولى بين العين والشارقة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدور التمهيدي للبطولة، والتي تقام بصالة العين، فيما يلتقي مليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة، ضمن المجموعة نفسها.
ويتصدر الشارقة قمة المجموعة، بالفوز على دبا الحصن 30-22، ويليه بفارق الأهداف مليحة الذي فاز في الجولة الأولى على العين 24-22، وفي حالة فوز الشارقة ومليحة في جولة اليوم تصبح المواجهة بينهما في الجولة الثالثة، لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة، ويلعب العين ودبا الحصن على المركزين الثالث والرابع.
وتستكمل الجولة مباراتين «السبت» في المجموعة الأولى، حيث يلتقي النصر والوصل، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والجزيرة مع شباب الأهلي بصالة «فخر أبوظبي»، ويتصدر الفرسان قمة المجموعة، بالفوز على الوصل في الجولة الأولى 27-21، ويتساوى معه الجزيرة الذي تفوق على النصر 33-30، فيما يأتي النصر والوصل في المركزين الثالث والرابع بـ «نقطة» واحدة. 

 

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