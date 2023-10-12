الرجبي يواجه الصين في افتتاح «سباعيات آسيا»



دبي (الاتحاد)



توجه منتخب الرجبي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الثانية والأخيرة من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

ويضم المنتخب المدرب النيوزيلاندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، و13 لاعباً، وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة على ملاعب ذا سيفينز بدبي، قبل التوجه إلى البطولة.

وتضم مجموعة منتخبنا كلاً من الصين واليابان والفلبين، ويخوض منتخبنا مباراتين افتتاحيتين أمام الصين والفلبين، تليها مواجهة صعبة أمام اليابان، ويتوقع أن تكون المنافسة في البطولة قوية ومثيرة فيما تضم المجموعة الثانية هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا.

والتقى محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد، بلاعبي المنتخب وطالبهم بتقديم مستوى يليق باللعبة، مؤكداً أهمية مشاركتهم وتمثيل الإمارات بالمستوى المشرف.

وقال محمد الزعابي: «نساند المنتخب في البطولة المهمة، ونثق بأنه سيقدم مستوى متميزاً، ونعمل بكل جهد لتزويد المنتخب بكل ما يحتاجه لبلوغ النجاح، ورفع اسم الإمارات عالياً في البطولات».

وأضاف: «نأمل أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في البطولة، بعد النجاحات التي حصدها في السابق واستمرار الإنجازات، بعد أن حصد منتخب الشباب والشابات لقب البطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالصين تايبيه، ونتطلع بشغف إلى التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في اليابان بعد انتهاء البطولة».