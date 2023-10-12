نادي أبوظبي الرياضي يستعرض خطط المستقبل



أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي اجتماعاً بمقره في أبوظبي، عقب إعادة تشكيله، بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والذي جاء تشكيله برئاسة معالي محمد مبارك بن فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي نائب الرئيس، وأحمد محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة، ومدير عام النادي، ومنصور محمد سعيد الظاهري عضو مجلس الإدارة، وراشد عبدالله علي محمد عضو مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، مما كان له أبلغ الأثر في الإنجازات الرياضية والشبابية على المستويات كافة.

وجدد المجلس الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على ثقته بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد إلى 3 سنوات خدمة لهذا القطاع الحيوي، ودعماً لمسيرة النادي الذي رأى النور في أبوظبي عام 1999، ليقدم خيارات شاملة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والخدمية المناسبة لجميع أفراد العائلة، استفادة من أنشطته التي تناسب مع أفراد المجتمع، واستعرض المجلس خطط تطوير النادي خلال المرحلة القادمة، ليسهم في دفع مسيرة البناء والتنمية وسعادة المجتمع.